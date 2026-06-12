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Какие картины и фото ни в коем случае нельзя вешать дома: что говорят эзотерики и психологи
Если картина или фотография вызывают тревогу, уныние или внутренний дискомфорт, лучше найти для нее другое место.
Картины, фотографии и декоративные панно не только украшают жилье, но формируют эмоциональный фон пространства. Психологи считают, что изображения, которые человек видит каждый день, могут влиять на его настроение, самочувствие и даже уровень тревожности. Эзотерики убеждены, что некоторые сюжеты способны накапливать негативную энергетику и создавать неблагоприятную атмосферу в доме. Хотя научных доказательств относительно энергетического воздействия таких предметов нет, специалисты советуют внимательно относиться к тому, что именно украшает стены вашего дома.
Картины с изображением разрушений и катастроф
Эзотерики считают нежелательными картины, на которых изображены стихийные бедствия, пожары, аварии, заброшенные здания или развалины. По их мнению, такие сюжеты символизируют потери, нестабильность и упадок.
Психологи также отмечают, что постоянное созерцание мрачных сцен может подсознательно вызвать напряжение и негативные ассоциации.
Фото и картины с грустными и агрессивными образами
Изображения людей с выраженной печалью, страхом, агрессией или отчаянием могут влиять на эмоциональное состояние жителей. Особенно это касается спальни и мест отдыха.
Специалисты рекомендуют выбирать картины, вызывающие чувство спокойствия, радости или вдохновения, а не тревоги или дискомфорта.
Одиночные деревья и пасмурные пейзажи
В эзотерических практиках одинокое сухое дерево, безлистный лес или темный зимний пейзаж часто ассоциируются с одиночеством, усталостью и угасанием жизненной энергии.
С психологической точки зрения такие картины не обязательно вредят, однако если они вызывают у человека угнетение, лучше заменить их более светлыми и жизнерадостными сюжетами.
Изображение хищников и сцен борьбы
Эзотерики не рекомендуют размещать в доме картины с агрессивными животными, сражениями, оружием или сценами конфликтов. Считается, что они символизируют соперничество и напряжение.
Психологи подчеркивают: человек каждый день бессознательно реагирует на визуальные образы, поэтому агрессивные сцены могут поддерживать чувство внутреннего беспокойства.
Старые фотографии, вызывающие неприятные воспоминания
Особое внимание следует уделять личным фотографиям. Если снимок связан с болезненными событиями, потерей или негативными переживаниями, он может регулярно напоминать о неприятном опыте.
Эксперты советуют оставлять в интерьере фотографии, которые вызывают теплые эмоции и приятные воспоминания.
Какие картины лучше выбирать для дома
По мнению психологов, лучше всего влияют на атмосферу дома природные пейзажи, цветы, спокойные водоемы, солнечные виды и семейные фотографии с положительной эмоциональной историей.
Эзотерики также рекомендуют обращать внимание на изображения, которые ассоциируются с благополучием, гармонией, развитием и радостью.