Какие картины нельзя вешать дома: призовут одиночество, конфликты, ссоры, депрессию и болезни

Какие картины нельзя вешать дома на стенах / © unsplash.com

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Даже психологи согласны с определенными народными приметами, касающимися картин на стенах наших квартир или домов. Считается, что то, что человек видит каждый день, подсознательно формирует его внутренние установки. Поэтому одни картины могут вдохновить, а другие навлечь депрессию или физические болезни.

Изображение насилия, войны, страданий

Психологи считают, что от таких произведений искусства следует держаться подальше. Их место в музеях и галереях, а не у вас дома. Они демонстрируют хаос, боль, повреждения, а потому приносят в дом вибрации конфликта. Часто в квартирах, где на стенах висят подобные картины, царит атмосфера вечной войны, ссор, стресса.

Смерть и разрушение

Картины с поврежденными или разбитыми предметами, развалинами, жертвами принесут во все сферы вашей жизни застой, энергию хаоса и негатива.

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Одинокие фигуры

Одинокий человек, изображенный на картине, несет в себе ощущение безнадежности и отчаяния.

Увядшие цветы

Они символизируют уже прошедшую жизнь. По словам экспертов, подобные картины могут тормозить появление чего-нибудь нового, светлого, хорошего. Вы как бы закрываетесь от карьеры, проектов, отношений и ставите жизнь на паузу.

Стихийные бедствия

Наводнения, извержения вулканов, штормы и т.п. — это стихии, которыми человек не может управлять. Подобные картины создают в доме чувство тревоги, нестабильности, печали, ожидания чего-то плохого. А это лишает вас покоя, который должен властвовать в доме.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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