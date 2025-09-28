Какие кофе и чай считаются самыми опасными, но все регулярно употребляют эти напитки

Какой кофе и чай лучше не пить, они опасны для здоровья / © www.freepik.com/free-photo

Кофе и чай — два самых популярных напитка в мире, без которых многие не представляют начала своего дня. Они дарят бодрость, согревают и создают атмосферу уюта в осенние прохладные вечера. Однако врачи и нутрициологи подчеркивают, что не каждая чашка одинаково полезна. Некоторые виды кофе и чая, которые мы привыкли употреблять каждый день, могут наносить вред организму, особенно при чрезмерном потреблении.

Какие самые опасные виды кофе

Растворимый кофе низкого качества. Он часто содержит примеси, ароматизаторы и стабилизаторы. В процессе производства натуральные зерна подвергаются агрессивной термообработке, теряют большинство полезных веществ, а иногда заменяются дешевыми суррогатами. Регулярное употребление такого кофе может вызвать проблемы с печенью и сердцем.

Кофе с большим содержанием кофеина. Чрезмерно крепкий эспрессо или несколько чашек подряд повышают давление, провоцируют бессонницу и переутомление нервной системы. Особенно опасен такой кофе для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Какие самые опасные виды чая

Пакетированный чай с ароматизаторами. Большинство дешевых пакетиков содержат не цельные листья, а пыль и остатки чая. Аромат и цвет часто достигаются за счет химических добавок, которые при регулярном употреблении могут скапливаться в организме.

Слишком крепкий черный чай. Как и кофе, такой напиток перегружает сердце и сосуды, может вызвать бессонницу и головную боль. При заваривании слишком большого количества листьев высвобождаются дубильные вещества, негативно влияющие на желудок.

