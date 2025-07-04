Какие команды нужно выучить собаке: кинолог рассказал о базовом перечне

Какие команды нужно выучить собаке / © unsplash.com

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Об основах дрессировки собак рассказал в комментарии для РБК-Украина профессиональный кинолог Алексей Локтионов.

По его словам, прежде всего пес должен четко узнавать и реагировать на собственное имя — это стартовая точка любого обучения. Вторым ключевым навыком является команда “ко мне”, которая означает не просто подойти к хозяину, но остановиться рядом, сесть и поддерживать контакт, не отвлекаясь и не отбегая.

Еще одной важной базовой командой Локтионов называет “гуляй” — это сигнал, дающий животному разрешение свободно двигаться.

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У каждой команды должно быть четкое завершение — и это не просто похвала или угощение, а именно разрешение на прекращение действия, объясняет специалист. По его словам, типичной ошибкой является ситуация, когда собака выполняет команду, получает лакомство и сразу убегает. В таком случае животное не учится ждать настоящий сигнал обесценивающего обучение завершения.

В базовый набор обязательных команд, которые должна освоить собака, входят:

“рядом”;

“сидеть”;

“лежать”;

“место”;

“нельзя” — однако эта команда вводится не сразу.

Кинолог подчеркивает: прежде чем запрещать, нужно научить.

Кроме того, после каждого правильно выполненного задания следует дать песиковому лакомству — это положительное подкрепление, на котором основывается результативная дрессировка.

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Стоит ли наказывать собаку — и что именно считать наказанием

Кинолог Алексей Локтионов подчеркивает: все зависит от контекста. Например, в его практике наказанием может служить момент, когда во время активной игры собаке неожиданно дают команду “сидеть” — то есть переводят в состояние покоя, самоконтроля и дисциплины. Такой подход не травмирует, а наоборот формирует выдержку.

В кинологии, по словам эксперта, иногда допускается легкое короткое подергивание поводка как средство коррекции. Но крик или тем более физическое насилие абсолютно неприемлемы.

Распространенной ошибкой является ругать собаку за то, что она сделала несколько часов назад. Это не имеет смысла. Собака способна связать два действия между собой только в пределах трех секунд. А когда мы формируем новый навык — временная рамка еще меньше, буквально до секунды, объясняет Локтионов.

Если же наказание наступает значительно позже — например, по возвращении домой, — животное не поймет, за что его ругают. Она только начнет ассоциировать ваше возвращение с негативом и бояться вас.

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Собаку не нужно наказывать — ее нужно воспитывать, подчеркивает эксперт.

А воспитание — это прежде всего удовлетворение базовых потребностей: в движении, общении, взаимодействии с человеком. Это также постепенное обучение оставаться в одиночестве дома и адаптация к жизни рядом с людьми.