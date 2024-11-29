Какие комнатные цветы не только очищают воздух, но и защищают от вирусов

Есть такие комнатные растения, которые должны быть в каждом доме, ведь они выделяют вещества, которые оздоравливают организм человека.
Рассказываем, какие комнатные растения имеют полезные вещества, защищающие от вирусных заболеваний и патогенных микроорганизмов.
Какие комнатные цветы не только очищают воздух, но и укрепляют иммунитет
- Сансевьерия или "тещин язык". Мало кто знает, однако сансевиерия помогает очистить воздух и насытить его биологически активными веществами, укрепляющими иммунитет. А еще эти комнатные цветы очищают воздух от токсинов, так что за его свежесть и чистоту можно не бояться, если в доме есть сансевьерия.
- Лимон обладает фитонцидным свойством. В его состав входят полезные для организма эфирные масла. Поэтому обычный лимон отлично очищает воздух от вредных бактерий, укрепляет иммунитет и улучшает работу нервной системы.
- Аспарагус не только очищает воздух от вирусов и бактерий, растение в разы укрепляет иммунитет. Поэтому оно обязательно должно быть там, где часто болеют простудой.
- Пеперомия помогает защититься от вирусов и укрепляет иммунитет. Это комнатное растение помогает бороться с простудными заболеваниями у детей. Также оно очищает воздух от стафилококков, сарцин и стрептококков.
- Лаванда и мята. Эти комнатные цветы не только очищают воздух, но укрепляют иммунитет. Они содержат эфирные масла, успокаивающие нервную систему, расслабляют и улучшают сон.
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