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Какие комнатные растения нужно поливать подкисленной водой: список

Какие комнатные растения нужно поливать подкисленной водой: список

Кактусы. / Фото: Pexels

Растения лучше растут в индивидуальных условиях.

Растения, любящие кислую и среднекислую почву, называют ацидофильными или ацидофитами. Их природная среда – это хвойные леса, заболоченная местность и торфяники. Впрочем, многие комнатные растения также являются любителями кислой почвы. Чтобы они хорошо росли и радовали глаз, их следует подкислять.

Какие комнатные растения любят подкисление и как это сделать читайте в материале ТСН.ua.

Комнатные растения, которые любят кислую почву:

  • антуриум;
  • гербера;
  • кактус;
  • молочай-рождественский;
  • саговник;
  • пеперомия;
  • кливия;
  • традесканция.
  • азалия;
  • гортензия;
  • камелия;
  • драцено.

Чтобы ваши ацидофиты на подоконнике лучше и быстрее росли, не болели и комфортно чувствовали себя, их нужно растить в почвах с повышенной кислотностью. В домашних условиях проще всего это сделать через воду для полива. Слегка подкисленной жидкостью можно заменить все поливы, а более крепкий раствор можно применять раз в две-три недели.

Что можно добавить в воду для подкисления почвы:

  • разведите пять граммов лимонной кислоты в двух литрах горячей воды;
  • можно использовать аскорбиновую кислоту;
  • наполните мешочек с дырочками верховым торфом и уложите его на дно воронки.

Напомним, ранее мы писали о топ-3 домашних растений, которые помогут в борьбе со стрессом.

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