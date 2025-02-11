Какие комнатные растения нужно поливать подкисленной водой: список

Растения лучше растут в индивидуальных условиях.
Растения, любящие кислую и среднекислую почву, называют ацидофильными или ацидофитами. Их природная среда – это хвойные леса, заболоченная местность и торфяники. Впрочем, многие комнатные растения также являются любителями кислой почвы. Чтобы они хорошо росли и радовали глаз, их следует подкислять.
Какие комнатные растения любят подкисление и как это сделать читайте в материале ТСН.ua.
Комнатные растения, которые любят кислую почву:
- антуриум;
- гербера;
- кактус;
- молочай-рождественский;
- саговник;
- пеперомия;
- кливия;
- традесканция.
- азалия;
- гортензия;
- камелия;
- драцено.
Чтобы ваши ацидофиты на подоконнике лучше и быстрее росли, не болели и комфортно чувствовали себя, их нужно растить в почвах с повышенной кислотностью. В домашних условиях проще всего это сделать через воду для полива. Слегка подкисленной жидкостью можно заменить все поливы, а более крепкий раствор можно применять раз в две-три недели.
Что можно добавить в воду для подкисления почвы:
- разведите пять граммов лимонной кислоты в двух литрах горячей воды;
- можно использовать аскорбиновую кислоту;
- наполните мешочек с дырочками верховым торфом и уложите его на дно воронки.
Напомним, ранее мы писали о топ-3 домашних растений, которые помогут в борьбе со стрессом.
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