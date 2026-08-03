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Какие комнатные растения привлекают деньги, удачу и здоровье: они должны быть в вашем доме
Список самых популярных растений и правила их размещения в доме.
Многие выращивают комнатные растения не только ради красоты или чистого воздуха. Издавна существует поверье, что отдельные цветы могут положительно влиять на атмосферу в доме, способствовать финансовому благополучию, улучшать самочувствие жителей и даже помогать в осуществлении желаний. Подобные убеждения можно найти в украинских народных традициях, а также популярном восточном учении фен-шуй.
Конечно, ни одно растение не способно магическим образом сделать человека богатым или вылечить от всех болезней. Однако уход за зелеными любимцами создает уют, улучшает микроклимат в квартире, а также оказывает положительное влияние на психологическое состояние человека. Вот почему многие цветы получили символическое значение.
Денежное дерево — символ изобилия
Одним из самых известных растений, которое связывают с финансовым благосостоянием, является толстянка или красавица. Из-за округлых мясистых листочков ее еще называют денежным деревом.
По народным приметам, это растение:
символизирует материальный достаток;
помогает накапливать денежные средства;
приносит стабильность семейному бюджету.
Считается, что лучше всего денежное дерево растет тогда, когда его вырастили самостоятельно из маленького отростка или получили в подарок от человека с благими намерениями.
Замиокулькас — «долларовое дерево»
Еще одно очень популярное растение — замиокулькас. Его часто называют долларовым деревом из-за поверья, что способствует финансовому успеху, карьерному росту и выгодным возможностям.
Его преимущества не только символичны. Замиокулькас неприхотлив, хорошо переносит сухой воздух квартир и не нуждается в сложном уходе, поэтому отлично подходит даже тем, кто не имеет большого опыта в выращивании комнатных растений.
Спатифиллум — цветок гармонии и счастья
Спатифиллум часто называют «женским счастьем». По поверьям, он приносит:
семейный уют;
взаимопонимание;
гармонию между супругами;
душевное спокойствие.
Его белые цветы символизируют чистоту, мир и добрые намерения. Именно поэтому спатифиллум часто дарят на новоселье или молодым семьям.
Хлорофитум — естественный воздухоочиститель
Это растение получило популярность не только из-за примет, но и благодаря своим практическим свойствам.
Хлорофитум способен:
очищать воздух от части вредных примесей;
улучшать микроклимат в комнате;
поддерживать оптимальную влажность.
В народе он также считается символом здоровья, семейного благополучия и домашнего уюта.
Лавр — символ успеха и победы
Лавровое дерево известно еще с античных времен. Именно лавровыми венками награждали победителей соревнований, полководцев и поэтов.
Сегодня комнатный лавр символизирует:
успешное завершение дел;
профессиональное развитие;
силу характера;
уверенность в себе.
К тому же его ароматные листья можно использовать в качестве специи при приготовлении пищи.
Алоэ — растение здоровья
Алоэ выращивают во многих украинских домах уже десятки лет. Его ценят за:
декоративный вид;
неприхотливость;
использование в народной медицине
В народных верованиях алоэ символизирует долголетие, защиту дома и здоровье всей семьи.
Где лучше размещать такие растения в доме
Поклонники фен-шуя советуют обращать внимание не только на само растение, но и на место его расположения. Чаще рекомендуют:
денежное дерево или замиокулькас ставить в юго-восточной части комнаты, которую считают сектором богатства;
спатифиллум — в спальне или гостиной;
хлорофитум — на кухне или возле рабочего места;
лавр — в домашнем кабинете;
алоэ — на хорошо освещенном подоконнике.