Какие комнатные растения привлекают деньги, удачу и здоровье: они должны быть в вашем доме

Какие комнатные цветы для богатства / © pexels.com

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Многие выращивают комнатные растения не только ради красоты или чистого воздуха. Издавна существует поверье, что отдельные цветы могут положительно влиять на атмосферу в доме, способствовать финансовому благополучию, улучшать самочувствие жителей и даже помогать в осуществлении желаний. Подобные убеждения можно найти в украинских народных традициях, а также популярном восточном учении фен-шуй.

Конечно, ни одно растение не способно магическим образом сделать человека богатым или вылечить от всех болезней. Однако уход за зелеными любимцами создает уют, улучшает микроклимат в квартире, а также оказывает положительное влияние на психологическое состояние человека. Вот почему многие цветы получили символическое значение.

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Денежное дерево — символ изобилия

Одним из самых известных растений, которое связывают с финансовым благосостоянием, является толстянка или красавица. Из-за округлых мясистых листочков ее еще называют денежным деревом.

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По народным приметам, это растение:

символизирует материальный достаток;

помогает накапливать денежные средства;

приносит стабильность семейному бюджету.

Считается, что лучше всего денежное дерево растет тогда, когда его вырастили самостоятельно из маленького отростка или получили в подарок от человека с благими намерениями.

Замиокулькас — «долларовое дерево»

Еще одно очень популярное растение — замиокулькас. Его часто называют долларовым деревом из-за поверья, что способствует финансовому успеху, карьерному росту и выгодным возможностям.

Его преимущества не только символичны. Замиокулькас неприхотлив, хорошо переносит сухой воздух квартир и не нуждается в сложном уходе, поэтому отлично подходит даже тем, кто не имеет большого опыта в выращивании комнатных растений.

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Спатифиллум — цветок гармонии и счастья

Спатифиллум часто называют «женским счастьем». По поверьям, он приносит:

семейный уют;

взаимопонимание;

гармонию между супругами;

душевное спокойствие.

Его белые цветы символизируют чистоту, мир и добрые намерения. Именно поэтому спатифиллум часто дарят на новоселье или молодым семьям.

Хлорофитум — естественный воздухоочиститель

Это растение получило популярность не только из-за примет, но и благодаря своим практическим свойствам.

Хлорофитум способен:

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очищать воздух от части вредных примесей;

улучшать микроклимат в комнате;

поддерживать оптимальную влажность.

В народе он также считается символом здоровья, семейного благополучия и домашнего уюта.

Лавр — символ успеха и победы

Лавровое дерево известно еще с античных времен. Именно лавровыми венками награждали победителей соревнований, полководцев и поэтов.

Сегодня комнатный лавр символизирует:

успешное завершение дел;

профессиональное развитие;

силу характера;

уверенность в себе.

К тому же его ароматные листья можно использовать в качестве специи при приготовлении пищи.

Алоэ — растение здоровья

Алоэ выращивают во многих украинских домах уже десятки лет. Его ценят за:

декоративный вид;

неприхотливость;

использование в народной медицине

В народных верованиях алоэ символизирует долголетие, защиту дома и здоровье всей семьи.

Где лучше размещать такие растения в доме

Поклонники фен-шуя советуют обращать внимание не только на само растение, но и на место его расположения. Чаще рекомендуют:

денежное дерево или замиокулькас ставить в юго-восточной части комнаты, которую считают сектором богатства;

спатифиллум — в спальне или гостиной;

хлорофитум — на кухне или возле рабочего места;

лавр — в домашнем кабинете;

алоэ — на хорошо освещенном подоконнике.

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