Какие комнатные растения привлекают счастье и деньги в дом: их нужно иметь на своем подоконнике

Наши предки верили, что каждое растение имеет свою энергетику — одни очищают воздух, другие притягивают любовь, гармонию и достаток. Современные биоэнергетики тоже утверждают, что некоторые комнатные цветы не только украшают дом, но и создают в нем атмосферу уюта, радости и успеха. Если хотите, чтобы в доме всегда царили гармония и покой и не переводились деньги, обязательно поставьте на подоконник хотя бы одно из этих комнатных растений.

Толстянка — дерево денег и стабильности. Это растение еще называют «денежным деревом», считается, что его округлые листья напоминают монеты, поэтому оно символизирует материальное благополучие. Чтобы активизировать энергию изобилия, специалисты советуют посадить толстянку собственноручно в глиняный горшок и поставить ее на восточном или юго-восточном подоконнике. Денежное дерево также очищает воздух и помогает домочадцам принимать благоразумные финансовые решения.

Орхидея — магнит для любви, счастья и внутренней гармонии. Орхидея приносит в дом женскую энергию, красоту и вдохновение. Она учит радоваться мелочам и привлекает гармонию в отношения. Если поставить орхидею в спальне или в гостиной, она поможет сохранить нежность и взаимопонимание между партнерами. К тому же, этот прекрасный цветок очищает энергетику пространства, впитывая негатив и тревогу.

Замиокулькас. В народе его называют «долларовым деревом». Замиокулькас считается символом успешной карьеры и финансовых возможностей. Это растение прекрасно чувствует себя даже в тени, не нуждается в частом поливе и приносит удачу тем, кто работает над развитием собственного дела. Чем сильнее и здоровее растет замиокулькас, тем стабильнее будет ваше благосостояние.