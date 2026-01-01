Какие комнатные растения растут без света: подборка из 6 выносливых видов

Змеиное растение

Реклама

В комнате без естественного света тоже может быть зелено. Специалисты отмечают: достаточно подобрать правильные растения и обеспечить минимальное искусственное освещение — и даже темные помещения оживут.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Садовод Джастин Хэнкок рассказал, что при наличии ламп можно вырастить почти любое комнатное растение. Эксперты поделились подборкой видов, которые особенно хорошо чувствуют себя при низкой освещенности и не требуют сложного ухода.

Реклама

Одним из самых неприхотливых считают замиокулькас. Он медленно растет в тени, долго выдерживает пересушенную почву и требует минимум внимания. В то же время растение токсично при попадании внутрь, поэтому его держат подальше от детей и животных.

Подобной выносливостью отличается и сансеверия. Она спокойно переносит недостаток света и воды, но активнее развивается под более яркими лампами. Если куст разрастется, его легко разделить: достаточно отделить часть корневища с листьями.

Еще один универсальный вариант — аглаонема. Ее пестрые листья добавляют цвета интерьеру, а само растение не прихотливо в уходе. Оно менее устойчиво к пересушиванию, чем замиокулькас или сансеверия, но короткие перерывы между поливами выдерживает без проблем.

Тем, кто ищет более крупное по размерам растение, эксперты советуют пятнистый лавр. Он хорошо растет под искусственным освещением, любит прохладу и влажный воздух. Регулярное опрыскивание помогает воссоздать естественные условия, в которых лавр формирует густую листву.

Реклама

Отдельного внимания заслуживают орхидеи-цветочники. Их ценят не за цветы, а за декоративные листья с полосатым рисунком. Растение любит повышенную влажность и суглинистую почву, а полив нужен тогда, когда верхний слой земли подсыхает.

Завершает список чугунное растение — настоящий «солдат» среди комнатных видов. Оно происходит из Японии, переносит холод, пропущенные поливы и полное отсутствие солнца. Главное — избегать прямых лучей и дать почве высыхать между поливами, чтобы не допустить гниения корней.

Напомним, ранее мы сообщали, почему садоводы зимой вешают компакт-диски прямо над грядками.