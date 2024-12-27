Какие комнатные растения защищают от сглаза: об этом почти никто не знает

Эзотерики убеждают, что комнатные цветы обладают мощной энергетикой, которая способна защитить жилище от лихого глаза.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какие комнатные растения поглощают негативную энергетику, защищая жильцов дома от неприятностей.
Растения-обереги: какие комнатные цветы защищают дом от лихого глаза
- Кактус. Эксперты по эзотерике называют это растение естественным щитом от негатива. Ведь кактусы своими иголками могут нивелировать влияние негативных вибраций. Поэтому кактус будет работать как энергетический барьер и не будет пропускать беду в ваш дом. Растение рекомендуется ставить у входной двери или на подоконнике. Лучше всего будут защищать от негатива кактусы с большими иголками.
- Спатифиллум. Это растение не только защищает от сглаза, а еще делает энергию дома гармоничной и спокойной. Мягкие вибрации цветка трансформируют негативную энергию зависти и злобы в положительную. Если держать на своем подоконнике "тещин язык", можно избежать различных финансовых проблем, а также личностных конфликтов. Спатифиллум лучше всего поставить в спальне или гостиной, подальше от прямых солнечных лучей.
- Алоэ. Наверное, всем известно это целебное растение, которое является не только защитником от лихого глаза, но и обладает лечебными свойствами. По народным приметам алоэ впитывает в себя отрицательную энергетику, исцеляя пространство вокруг себя. Поэтому его следует держать в доме, если жители часто болеют или чувствуют себя слабыми. Растение необходимо ставить на подоконнике у входной двери.
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