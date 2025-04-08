Какие комнатные цветы отпугивают деньги и мужчин: их лучше не держать на своем подоконнике

Комнатные цветы приносят много пользы кроме своей привлекательности. Растения очищают и освежают воздух, насыщая его кислородом. К тому же, служат идеальным элементом декора для любого дома. Но не все комнатные растения можно держать в своем доме, как отмечают эзотерики. Есть такие, которые своей энергетикой оказывают негативное влияние на жильцов. Рассказываем, какие комнатные цветы могут быть причиной одиночества, отсутствия денег и других проблем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media.

Папоротник. Эксперты по эзотерике считают этот цветок опасным энергетическим вампиром. Ведь комнатное растение может вызвать у человека апатию, чувство усталости, тревожность и даже депрессию.

Плющ и другие вьющиеся цветы. В народе эти растения называют «мужчиногонами». Поэтому их нельзя держать в своем доме, особенно одиноким женщинам. К тому же, эти вьющиеся растения негативно влияют на настроение и здоровье мужчин.

Дифенбахия. Это растение с белыми прожилками на листьях очень токсичное, поэтому его не рекомендовано держать в домах, где есть маленькие дети. К тому же, оно оказывает разрушительное влияние на семейные отношения, растение будто питается ссорами и негативом. Лучше всего держать этот цветок в офисном помещении.

Монстерра. Считается, что это тропическое растение разрушает даже самые крепкие отношения. Монстерра символизирует одиночество и мешает создать крепкую семью.

Фикус. Если у вас постоянные проблемы с деньгами, это может происходить потому, что в вашем доме есть фикус. Это комнатное растение блокирует денежные потоки и успехи в работе. Также может провоцировать на эмоциональные покупки, что чревато банкротством и долговыми обязательствами.

Орхидея. Да, этот прекрасный цветок настолько красив, что растет практически на каждом подоконнике. Однако не все так просто с этим растением. Орхидея может питаться женской энергией. Из-за постоянного контакта с цветком его владелица может испытывать эмоциональное и физическое истощение, а также будет терять привлекательность для мужчин.