В этом году Великий пост – длится с 23 февраля по 11 апреля. Он предполагает исключение из рациона продуктов животного происхождения. Во время поста сладости можно есть. Важно, чтобы они были постными – без молока, масла, яиц, желатина.

Какие сладости можно есть во время поста, читайте в материале ТСН.ua

Выбирая сладости, внимательно, чтобы там не было запрещенных ингредиентов. Однако это не означает полного отказа от сладкого. Существует много постных сладостей, употребление которых не будет нарушать правила поста. Они обычно содержат меньше насыщенных жиров, чем традиционные десерты с маслом и сливками. Это легче для пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Покупая конфеты или сладости в магазине – читайте их состав продуктов. А еще песни вкусности можно приготовить дома.

Какие конфеты и сладости разрешены во время поста

Мед

Натуральный продукт, не содержащий животных жиров или молочных компонентов. Он содержит природные антиоксиданты, обладает легким противовоспалительным эффектом, дает быструю энергию благодаря глюкозе и фруктозе.

Черный шоколад

Следует выбирать черный шоколад с содержанием какао 70% и более – без добавления молока или молочного жира. Шоколад богат антиоксидантами (флавоноидами), улучшает настроение - стимулирует выработку эндорфинов, а также содержит магний, полезный для нервной системы.

Песное печенье и выпечка

Сейчас в магазинах можно найти большой выбор печенья и выпечки, приготовленные без добавления яиц и сливочного масла. Можно приготовить домашнюю выпечку, которая будет значительно полезнее магазинной.

Мармелад и пастила

Выбирая мармелад или пастилу, убедитесь, что они сделаны без желатина – на пектине или агар-агаре. Эти сладости будут легче для пищеварения, чем в классическом исполнении.

Варенье, джемы

И варенье, и джемы – полностью песни лакомства. Они содержат часть витаминов из фруктов и могут поддержать организм в период пониженного рациона. Выбирайте с низким содержанием сахара, чтобы снизить калорийность.

Орехи в меде или сахаре, сухофрукты

Финики, курага, изюм, инжир — идеальный выбор, потому что богаты калием, железом и клетчаткой. Орехи содержат полезные жиры, белок, магний. Сухофрукты и орехи дают длительное ощущение сытости, а также поддерживают уровень энергии без резких скачков сахара.

