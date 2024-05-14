Какие кошки живут меньше всего: продолжительность жизни этих животных составляет всего 7 лет

Понимание того, сколько лет может прожить домашний любимец, поможет владельцам в принятии решений по наилучшему варианту его лечения, как отмечают ученые.

Рассказываем, кошки какой породы живут гораздо меньше, чем их собратья, ссылаясь на исследования, которые публикует CNN.

Какие кошки живут меньше всего: исследование ученых

Обычная кошка может прожить в среднем 18-20 лет. Впрочем, как отмечают ученые, есть исключения, некоторые пушистики могут дожить до 25 лет. В то время, как средняя продолжительность жизни кошек породы "сфинкс" составляет всего 7 лет. Такое исследование провели учёные Королевского ветеринарного колледжа из Великобритании и ученые Национального университета Чунг из Тайваня.

Ученые изучили данные около восьми тысяч кошек, которые были зарегистрированы в ветеринарных клиниках Великобритании за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года. На основании этой информации группа ученых составила "таблицы смертности" для разных пород. Такие таблицы прогнозируют продолжительность жизни кошек разной породы и вероятную дату смерти.

На основании проведенного исследования ученые выяснили, что в Великобритании кошки в среднем живут до 12 лет, к тому же, самки живут на полтора года дольше самцов. В ходе такого эксперимента также установлено, что кошки чистокровных пород, животные с большим или очень маленьким весом живут значительно меньше обычных.

Ученые также предположили, что короткая продолжительность жизни кошек породы "сфинкс", выведенная в Канаде в 1966 году, связана с тем, что они подвержены некоторым заболеваниям. А отсутствие у них шерсти обусловлено наличием рецессивного гена. Поэтому эти кошки подходят для людей, имеющих аллергическую реакцию на шерсть животных. Хотя такие кошки могут вызвать аллергию за счет клеток кожи, поэтому их нельзя назвать гипоаллергенными.

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