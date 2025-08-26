Какие кроссовки будут в моде осенью: ответили эксперты

Модные кроссовки// источник: aspolo.ua

Каждый сезон приносит свои модные правила и осень 2025 года не станет исключением. Если раньше белые кроссовки были неизменным атрибутом стильного образа, то сегодня их место занял совсем другой цвет — коричневый. Этот тренд, начавший набирать обороты еще несколько сезонов назад, сегодня достиг своего пика, превратив кроссовки в шоколадные, карамельные и бисквитные оттенки в главный must-have. Коричневый стал новой элегантной альтернативой классическому черному, предлагая теплоту и мягкость, идеально соответствующие осенней эстетике. Об основных осенних трендах рассказали эксперты vogue.ua

Почему именно коричневые кроссовки

Тренд на коричневые кроссовки не явился случайно. Он является логическим продолжением общей тенденции, охватившей индустрию моды. Все началось с того, как Pantone объявил оттенок Mocha Mousse «цветом года». Этот теплый и многогранный цвет быстро перекатывался с подиумов в гардеробы, став основой для создания стильных осенних образов.

Коричневые кроссовки сочетают в себе комфорт и универсальность спортивной обуви с благородством и элегантностью, характерной для классических оттенков. Это позволяет легко комбинировать их как с повседневной, так и с более формальной одеждой. Наибольшей популярностью пользуются модели из мягкой замши в беговом силуэте, отсылаемые в эстетику 1970-х годов, придавая образу ностальгических ноток.

От Miu Miu до Adidas: кто создал этот тренд

Хотя сегодня коричневые кроссовки можно найти в коллекциях почти каждого бренда, источник тренда стоит искать в высокой моде. В 2024 году Миучча Прада для своей коллекции Miu Miu весна-лето представила обновленную модель New Balance 530, выполненную из коричневой замши. Эта пара мгновенно стала культовой. Как и многие другие работы Прады, она не просто попала в тренд, но и сама его задала, вдохновив множество дизайнеров и масс-маркет-брендов на создание собственных вариаций.

Не менее важную роль сыграл певец Гарри Стайлз, отказавшийся от привычных adidas Samba в пользу обтекаемых кроссовок Dries Van Noten. Эта модель с минималистичным дизайном и без больших логотипов стала одной из самых желанных в 2025 году, подтверждая, что тренд на коричневые кроссовки поддерживают люксовые бренды.

Возвращение легенд: Puma Speedcat и Adidas SL 72

Помимо новых моделей тренд на коричневые кроссовки поддержали и перевыпуски архивных легенд. В 2025 году Puma триумфально вернула модель Speedcat, созданную в 1980-х для пилотов «Формулы-1». Сегодня эта модель переживает новую волну популярности, а ее карамельный оттенок с кремовыми деталями считается основным выбором сезона.

Еще одним примером успешного возвращения является модель Adidas SL 72. Благодаря Белли Хадиде, которая соединила их с расклешенными брюками, эти кроссовки стали достойной альтернативой популярным adidas Samba. Ее выход закрепил позиции модели как неотклонимого элемента современного гардероба.

Puma Speedcat// фото: vogue.ua

Звезды, подиумы и масс-маркет: тренд, охвативший всех

Популярность коричневых кроссовок подтверждается не только высокой модой. Они уже стали выбором многих знаменитостей. Американская актриса, модель и продюсер Дакота Джонсон была замечена в темно-коричневых замшевых Nike Cortez, а в масс-маркете, например, у Marks & Spencer, модель из замши цвета camel была распродана за считанные дни. Это свидетельствует, что тренд на коричневые кроссовки не ограничен только элитными кругами, а имеет широкую привлекательность, став настоящим символом осени 2025 года.

Dries van Noten // фото: vogue.ua

Этот осенний сезон — лучшее время, чтобы отказаться от привычных белых и черных кроссовок и экспериментировать с коричневыми оттенками. От карамельных Puma Speedcat до минималистичных Dries Van Noten и классических Nike Cortez — выбор огромен, и каждый сможет найти модель, идеально подчеркнутую его стиль.