Какие кроссовки в трендах весеннего сезона 2024: они обязательно должны быть в вашем гардеробе

В этом сезоне нет строгих ограничений по типу кроссовок, главное, чтобы они вам нравились.

Пора готовиться к весенне-летнему сезону и доставать из шкафа свои любимые кроссовки. Или выбрать новую пару, если старые уже надоели. Стилисты рекомендуют в этом сезоне обратить особое внимание на пять вариантов удобной и модной обуви. Рассказываем, какие кроссовки будут в трендах сезона весна-лето 2024 года.

Классические белые кроссовки

Какие кроссовки в трендах весной 2024 / Фото: pixabay.com

Эта обувь принадлежит к вечной классике и никогда не выйдет из моды. Поэтому в гардеробе каждой модницы должна быть хотя бы одна пара таких кроссовок. Ведь они подходят к любому образу, их можно смело обувать на работу, на прогулку или на романтическую встречу.

Желтые кроссовки

Какие кроссовки в трендах весной 2024 / Фото: Freepik

Этот тренд в последнее время набирает бешеную популярность у кинозвезд и других знаменитостей. Кроссовки желтого цвета должны быть простыми без сложных элементов декора или фурнитуры. Такая обувь была на пике популярности еще в начале 2000 года и снова возвращается на модный олимп. Эти кроссовки достаточно легко стилизовать, они сочетаются как со спортивной, так и с повседневной одеждой.

Кроссовки в стиле ретро

Какие кроссовки в трендах весной 2024 / Фото: pixabay.com

Спортивная обувь на массивной подошве также относится к классике, поэтому наверняка у вас уже есть пара. И весной 2024 года ее следует носить, чтобы быть на пике трендов. Такие кроссовки идеально подходят под модные широкие джинсы или брюки, поэтому у вас будет непревзойденный повседневный аутфит.

Кроссовки металлического цвета

Какие кроссовки в трендах весной 2024 / Фото: pixabay.com

Тренд обуви цвета металлик снова возвращается на модный олимп, поэтому новые веяния не обошли и кроссовки. Можно носить как полностью металлическую обувь, так и белую с золотистыми или серебристыми элементами. Такие кроссовки можно стилизовать даже с вечерними нарядами, стилисты рекомендуют попробовать такой смелый подход к своему луку.

Яркие и разноцветные кроссовки

Какие кроссовки в трендах весной 2024 / Фото: Freepik

Если в вашем гардеробе еще нет разноцветной пары кроссовок, то самое время приобрести такие. Эта модель не будет выходить из моды несколько сезонов подряд, они подходят абсолютно под все. Такими кроссовками можно легко дополнить платья, юбки, брюки, джинсы и деловой костюм.

Читайте также:

Топ-9 трендовых платьев весна-лето 2024: изысканные, бюджетные и невероятно роскошные.

Какой цвет обуви моден в 2024 году: лидеры трендов, по мнению экспертов

Как из своей простой одежды создать гардероб роскошной дорогой женщины: вашему стилю будут завидовать все