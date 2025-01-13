Какие крупы обязательно надо промыть перед варкой, а какие – нет: об этом мало кто знает

Все зависит от того, какая крупа выбрана для каши или другого блюда. К тому же, даже современные технологии не могут обеспечить стопроцентное соблюдение гигиенических норм при расфасовке продукта.
Многих хозяек беспокоит вопрос – нужно ли промывать крупу перед приготовлением каш или других блюд. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Мы-Украина", какие крупы можно не промывать перед варкой, а какие все-таки придется, и вот почему.
Какие виды круп обязательно нужно промывать
Перед варкой эти крупы следует тщательно промыть, чтобы избавиться от мучнистой оболочки, иначе блюдо получится вязким и не очень аппетитным на вид.
- рис;
- гречка;
- пшено;
- перловка;
- горох;
- чечевица;
- нут.
После промывки эти крупы не будут слипаться и не будут образовывать белую пену во время варки. Следует отметить, что перед варкой фасоль, рис, перловку и горох лучше замочить на 40 минут, иначе придется очень долго варить блюдо. А это отразится на его качестве, питательности и вкусовых свойствах.
Какие крупы мыть не нужно, потому что в этом нет никакого смысла
Эксперты по кулинарии категорически не рекомендуют мыть некоторые виды круп, потому что они впитывают много воды. Продукт просто станет непригодным к употреблению. Это:
- манка;
- овсянка;
- геркулес;
- кус-кус;
- кукурузная и ячневая крупа.
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