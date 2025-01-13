Какие крупы обязательно надо промыть перед варкой, а какие – нет: об этом мало кто знает

Все зависит от того, какая крупа выбрана для каши или другого блюда. К тому же, даже современные технологии не могут обеспечить стопроцентное соблюдение гигиенических норм при расфасовке продукта.

Многих хозяек беспокоит вопрос – нужно ли промывать крупу перед приготовлением каш или других блюд. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Мы-Украина", какие крупы можно не промывать перед варкой, а какие все-таки придется, и вот почему.

Какие виды круп обязательно нужно промывать

Перед варкой эти крупы следует тщательно промыть, чтобы избавиться от мучнистой оболочки, иначе блюдо получится вязким и не очень аппетитным на вид.

рис;

гречка;

пшено;

перловка;

горох;

чечевица;

нут.

После промывки эти крупы не будут слипаться и не будут образовывать белую пену во время варки. Следует отметить, что перед варкой фасоль, рис, перловку и горох лучше замочить на 40 минут, иначе придется очень долго варить блюдо. А это отразится на его качестве, питательности и вкусовых свойствах.

Какие крупы мыть не нужно, потому что в этом нет никакого смысла

Эксперты по кулинарии категорически не рекомендуют мыть некоторые виды круп, потому что они впитывают много воды. Продукт просто станет непригодным к употреблению. Это:

манка;

овсянка;

геркулес;

кус-кус;

кукурузная и ячневая крупа.

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