Какие крышки нельзя использовать для консервации: вы точно об этом не знали

Как правильно выбрать крышки для консервации, на что обратить внимание

Почему важно правильно выбрать крышки для консервации

Правильный выбор сохранит домашние заготовки в течение всей зимы. Некачественные крышки не только могут "взорваться", но, как показывает практика, привести к опасной порче продукта.

Какие жестяные крышки нельзя использовать для консервации длительного хранения

Речь идет о жестяных крышках, не дорогих, универсальных. Жестяные крышки – классика в консервации, всем известные крышки, которые закатываются с помощью ключа. Ими обычно закрывают любую консервацию — соленую, сладкую, маринады и т.д.

Но не все знают что. эти крышки отличаются по виду и главное, по назначению.

Закаточные крышки отличаются наличием или отсутствием защитного лака с внутренней и наружной сторон. Есть крышки из белой жести и желтые, золотистые крышки с лаковым покрытием на внутренней и наружной поверхности.

Крышки без специального лакового покрытия, из белой жести окисляются, поэтому их нельзя использовать для консерваций, содержащих кислоту, для тех же маринованных огурцов или помидоров. также не стоит использовать их для мясных консерваций и бобовых, так как белковая среда агрессивна.

Какие крышки лучше всего подойдут для консервации

Крышки из белой нелакированной жести не подходят для консервирования продуктов, окисляющих олово. В результате окисления содержимое банки будет иметь неприятный «металлический» привкус, может окраситься в чернильно-фиолетовый цвет.

Для консервации лучше использовать крышки с лаковым покрытием на внутренней и наружной поверхности. Такое покрытие предназначено для контакта с кислой средой, оно экологически чистое и безопасное и предотвращает реакцию содержания консервации с металлом крышки.

Закаточная крышка с лаковым покрытием обладает химической стойкостью до 3% раствора уксусной кислоты, лимонной кислоты, до 3% раствора хлористого натрия (кухонной соли), сахара.

Крышки с лаковым покрытием универсальны, ими можно закрывать что угодно: и сладкую, и соленую консервацию. Нелакированные варианты пригодны для кратковременного хранения некислых продуктов (варенья, джема или компота), так как металл вступает в реакцию с кислой средой и портит вкус и качество продукта.

"Проверить" крышку можно ватным диском, смоченным в ацетоне. Если потереть внутреннюю поверхность крышки и останется желтый или зеленый след, значит, крышка будет вступать в реакцию с содержимым банки, постепенно отравляя его.

Не используйте такие крышки много раз и не покупайте жестяные крышки "про запас" — срок хранения таких крышек всего 3 года.

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