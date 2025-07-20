Как правильно выбрать крышки для консервации

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Почему важно правильно выбрать крышки для консервации

Правильный выбор сохранит домашние заготовки в течение всей зимы. Некачественные крышки не только могут «сорваться», но, как показывает практика, привести к опасной порче продукта.

Какие жестяные крышки нельзя использовать для консервации длительного хранения

Речь идет о жестяных крышках, недорогих, универсальных. Жестяные крышки — классика в консервации, всем известные закачивающиеся крышки с помощью ключа. Ими обычно закрывают любую консервацию — соленую, сладкую, маринады и т.д.

Но не все знают что. эти крышки отличаются по виду, и основное по назначению.

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Закрывающие крышки отличаются наличием или отсутствием защитного лака с внутренней и наружной стороны. Есть крышки из белой жести и желтые, золотистые крышки с лаковым покрытием на внутренней и наружной поверхности.

Крышки без специального лакового покрытия из белой жести окисляются, поэтому их нельзя использовать для консерваций, содержащих кислоту, для тех же маринованных огурцов или помидоров. также не стоит использовать их для мясных консерваций и бобовых, так как белковая среда агрессивна.

Какие крышки лучше всего подойдут для консервации

Крышки из белой нелакированной жести не подходят для консервирования продуктов, окисляющих олово. В результате окисления содержимое банки будет иметь неприятный «металлический» привкус, может окраситься в чернильно-фиолетовый цвет.

Для консервации лучше использовать крышки с лаковым покрытием на внутренней и наружной поверхности. Такое покрытие предназначено для контакта с кислой средой, оно экологически чисто и безопасно и предотвращает реакцию содержания консервации с металлом крышки.

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Закрывающая крышка с лаковым покрытием обладает химической стойкостью до 3% раствора уксусной кислоты, лимонной кислоты, до 3% раствора хлористого натрия (поваренной соли), сахара.

Крышки с лаковым покрытием универсальны, ими можно закрывать что угодно: и сладкую, и соленую консервацию. Нелакированные варианты пригодны для кратковременного хранения некислых продуктов (варенья, джема или компота), так как металл вступает в реакцию с кислой средой и портит вкус и качество продукта.

Проверить крышку можно ватным диском, смоченным в ацетоне.

Не используйте такие крышки много раз и не покупайте жестяные банки «про запас». Срок их хранения — всего 3 года.

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