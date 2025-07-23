Какие кухонные доски лучше для ежедневного использования: пластиковые или деревянные

Из какого материала лучше брать разделочную доску / © unsplash.com

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Даже, если вы будете резать на разделочной доске только овощи и фрукты, на ее поверхности все равно будут развиваться бактерии. Что уж говорить о сыром мясе или рыбе. Обычно мытье даже теплой водой не уничтожает микробы, поэтому доску следует нанести очень тщательно очищать.

Пользуясь ножом, вы каждый раз оставляете на поверхности разделочной доски микроцарапины. Хотя их может быть не видно, однако у них прекрасно чувствуют себя бактерии. Иногда даже горячая вода с моющим средством уже не способна очистить поверхность. Поэтому, если вы видите, что доска слишком изношена, ее лучше заменить новой.

Пластик или дерево: какой материал обродной доски выбрать

Ранее существовало мнение, что дерево скорее впитывает влагу, а потому такие разделочные доски менее гигиеничны. Однако следует отметить, что деревянные изделия отличаются антимикробными свойствами, а это компенсирует их пористость. В 2015 году вышло исследование, результаты которого показали: если правильно мыть доску, то почти нет разницы между пластиком и деревом. Конечно, есть еще каменные и стеклянные доски. Первые достаточно жесткие, на них не остается царапин, но такой материал может испортить нож. Стеклянные могут быть опасными, ведь они скользкие.

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Как правильно ухаживать за разделочными досками

Хорошая новость состоит в том, что вам не нужно использовать никакие специальные средства. Для мытья используйте только горячую воду и мыло или моющее средство с антимикробным эффектом. Очищать следует не только верх, но и края, обратную сторону, даже если вы нарезали хлеб, салат или овощи. Часто эксперты рекомендуют использовать различные разделочные доски для нарезки различных продуктов: овощей, фруктов, сыров, сырого мяса, рыбы и т.д. Так можно значительно снизить риск того, что бактерии из сырого мяса перейдут на овощи в салате.