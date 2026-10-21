Какие кухонные принадлежности нужно выбросить: семь пластиковых предметов, которые могут быть опасными

Какие кухонные принадлежности нужно выбросить / © pexels.com

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Специалисты советуют проверить кухонные принадлежности и заменить утратившие целостность предметы, деформировались или не соответствуют условиям безопасного использования. Рассказываем, какие семь категорий изделий следует просмотреть и какие альтернативы выбрать.

Пластиковые лопатки и ложки для приготовления пищи

Пластиковые лопатки часто используют при жарке, тушении и перемешивании горячих блюд. Под действием высоких температур и вследствие длительного использования материал может изнашиваться, а его частицы попадать в пищу.

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Пластиковые ложки для перемешивания также следует регулярно осматривать. Царапины, трещины и шероховатая поверхность затрудняют очистку и могут способствовать накоплению остатков пищи.

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Чем заменить: выбирайте кухонные принадлежности из нержавеющей стали, дерева или бамбука. Для посуды с антипригарным покрытием подойдут термостойкие силиконовые инструменты, предназначенные для контакта с едой.

Посуда и принадлежности с поврежденным антипригарным покрытием

При осмотре кухни обратите внимание на сковородки, кастрюли и кухонные инструменты с антипригарным покрытием. Если оно отслаивается, трескается или заметно повреждено, изделие лучше заменить в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Некоторые антипригарные покрытия изготавливают с использованием PFAS — группы пер- и полифтороалкильных веществ, которые называют «вечными химикатами» из-за устойчивости к разложению. В то же время, риски зависят от конкретного вещества, типа покрытия и условий эксплуатации. Не все антипригарные изделия имеют одинаковый состав.

Чем заменить: можно рассмотреть посуду из нержавеющей стали, чугуна или углеродистой стали. Если выбираете антипригарную сковороду, соблюдайте температурные ограничения и не используйте ее с поврежденным покрытием.

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Одноразовые пластиковые приборы

Пластиковые вилки, ложки и ножи удобны для пикников, праздников и доставки еды. Однако они создают значительное количество отходов, а изделия, не предназначенные для контакта с горячими блюдами, могут быть непригодны для использования.

Отдельное внимание следует уделять условиям, при которых изготовитель разрешает использовать приборы. Не следует нагревать одноразовый пластик или класть его в горячую пищу, если материал не предназначен для этого.

Чем заменить: для повседневного использования подойдут многоразовые приборы из нержавеющей стали. Для мер на природе можно выбрать многоразовые наборы или сертифицированные компостированные альтернативы, проверив условия их утилизации.

Меламиновая посуда

Тарелки, миски и чашки из меламина привлекают небольшим весом, яркими цветами и стойкостью к разбивке. Однако такая посуда не предназначена для нагревания в микроволновке.

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При высоких температурах меламиновая посуда может выделять в пищу химические вещества, в частности, меламин и формальдегид. Их миграция зависит от температуры, длительности контакта и характеристик продукта.

Если вы пользуетесь меламиновыми тарелками, проверьте маркировку и рекомендации производителя. Не используйте их в микроволновке и не подавайте на них горячие блюда, если это не разрешено инструкцией.

Чем заменить: для горячей пищи лучше подойдут керамическая, стеклянная или фарфоровая посуда, подходящая для соответствующих температур.

Пластик с бисфенолом А и неизвестным составом

Бисфенол А (BPA) используется в производстве некоторых видов пластика и защитных покрытий. Это вещество может влиять на эндокринную систему, а его потенциальное влияние на здоровье продолжают исследовать.

При контакте с пищей количество веществ, которые могут переходить из материала, зависит от состава, температуры, состояния и продолжительности использования. Надпись BPA-free означает отсутствие бисфенола А, но сама по себе не гарантирует, что изделие не содержит других веществ, свойства которых отличаются.

Если состав изделия неизвестен, маркировка отсутствует или поврежден пластик, лучше выбрать альтернативу с четко указанным назначением.

Чем заменить: для хранения продуктов используйте стеклянные контейнеры, а для приготовления пищи качественные принадлежности из нержавеющей стали, дерева или пищевого силикона.

Поцарапанные пластиковые доски для нарезки

Пластиковые доски удобны в уходе, однако после продолжительного использования на них появляются глубокие борозды от ножей. В таких углублениях могут оставаться частицы пищи и скапливаться бактерии, особенно если доску сложно тщательно вымыть.

При нарезании продуктов из пластиковой поверхности также могут отделяться мелкие частицы материала. Ученые исследуют, как количество таких частиц зависит от типа пластика, состояния доски и способа нарезки.

Если поверхность сильно поцарапана, потрескалась или ее невозможно правильно очистить, доску следует заменить.

Чем заменить: осмотрите деревянные доски или изделия из других материалов, пригодных для контакта с едой. Для сырого мяса, рыбы и готовых продуктов желательно использовать отдельные доски, чтобы снизить риск перекрестного загрязнения.

Расплавленные, потрескавшиеся и изношенные пластиковые принадлежности

Даже если кухонный инструмент изготовлен из материала, пригодного для контакта с едой, это не значит, что им можно воспользоваться бессрочно. Пластиковая лопатка, которая деформировалась у плиты, ложка с трещинами или контейнер с поврежденными стенками могут хуже выдерживать нагрев и очистку.

Износящиеся поверхности также сложнее полностью отмыть. Если на изделии появились трещины, неровности, стойкий неприятный запах или следы плавления, не следует продолжать его использование для приготовления и хранения пищи.

Чем заменить: отдавайте предпочтение крепким изделиям из нержавеющей стали, дерева или пищевого силикона. Проверьте рекомендации производителя по температуре, мойке посудомоечной машины и другим условиям использования.

Как постепенно уменьшить количество пластика на кухне

Не обязательно сразу выбрасывать все пластиковые принадлежности. Начните с предметов, непосредственно контактирующих с горячей пищей, глубокие царапины, трещины или признаки деформации.

При следующей покупке обращайте внимание на маркировку, допустимую температуру и назначение изделия. Не нагревайте пластик, если производитель этого не позволяет, и не используйте меламиновую посуду в микроволновке.

Также следует помнить, что сам факт изготовления из пластика не означает автоматической опасности. Риск зависит от состава материала, его состояния и способа использования. Поэтому лучшая стратегия — вовремя заменять поврежденные вещи и выбирать принадлежности, которые отвечают вашим потребностям.

FAQ

Какие пластиковые кухонные принадлежности нужно выбросить?

Прежде всего следует заменить пластиковые лопатки и ложки со следами плавления, глубокими царапинами или трещинами, сильно поврежденные доски для нарезки и утратившие целостность контейнеры. Меламиновую посуду нельзя использовать в микроволновке, а одноразовые приборы — нагревать, если они для этого не предназначены.

Вредна ли пластиковая посуда для здоровья?

Не вся пластиковая посуда все равно опасна. Важны состав материала, температура пищи, длительность контакта и состояние изделия. Некоторые виды пластика могут выделять химические вещества при ненадлежащем использовании, а поврежденные поверхности могут способствовать попаданию частиц материала в пищу. Чтобы снизить потенциальные риски, следуйте инструкциям изготовителя и заменяйте изношенные принадлежности.

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