Какие культуры лучше сеять в апреле, чтобы собрать богатый урожай больших и вкусных плодов
Какие овощные культуры можно сеять в теплице в апреле для раннего урожая.
Апрель — ключевой месяц для огородников. Почва уже достаточно прогрелась, поэтому наступает благоприятный период для высева большинства овощных культур. От правильного выбора времени для посадки зависит урожайность культур, а также размер и вкус плодов. Рассказываем, что можно сеять и сажать в апреле, чтобы собрать большой и вкусный урожай из своего огорода.
Культуры для посева в открытый грунт
Свекла — обеспечивает большие корнеплоды, если сеять ее во вторую декаду апреля.
Морковь — лучше садить на легких почвах, тогда корнеплоды будут ровными, крупными, сладкими и сочными.
Редька и редис — не боятся весенних заморозков, быстро формируют крупные и сочные корнеплоды.
Рукола, шпинат, салат — листовые культуры, хорошо растущие при весенней прохладе.
Капуста ранних сортов — белокочанная, цветная, брокколи, лучше сеять в конце апреля в открытый грунт.
Лук на сеянку и зелень сеют в открытый грунт, чтобы получить раннюю зелень.
Бобовые культуры — начало апреля для ранних сортов в южных регионах.
Культуры для теплиц
Помидоры — можно сеять в теплице или на подоконнике для посадки в открытый грунт в мае.
Кабачки, тыквы, огурцы — для высева в теплицах.
Культуры для посадки в открытый грунт
Лук репчатый.
Чеснок весенний.
Пророщенный картофель.
Советы для богатого урожая
Прогретая почва. Перед посадкой убедитесь, что почва прогрелась до рекомендованной температуры для конкретной культуры.
Глубина для посадки. Следуйте рекомендациям для каждой культуры, чтобы семена прорастали равномерно.
Полив и мульчирование помогают поддерживать оптимальную влажность и сохранить тепло.
Чередование культур. Планируйте грядки так, чтобы повторный посев культур на одном месте происходило не чаще раза в 2-3 года, это уменьшает риск появления грибковых заболеваний.