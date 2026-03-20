Какие культуры лучше сеять в апреле, чтобы собрать богатый урожай больших и вкусных плодов

Какие овощные культуры можно сеять в теплице в апреле для раннего урожая.

Вера Хмельницкая
Что сеять в апреле

Что сеять в апреле / © www.freepik.com/free-photo

Апрель — ключевой месяц для огородников. Почва уже достаточно прогрелась, поэтому наступает благоприятный период для высева большинства овощных культур. От правильного выбора времени для посадки зависит урожайность культур, а также размер и вкус плодов. Рассказываем, что можно сеять и сажать в апреле, чтобы собрать большой и вкусный урожай из своего огорода.

Культуры для посева в открытый грунт

  1. Свекла — обеспечивает большие корнеплоды, если сеять ее во вторую декаду апреля.

  2. Морковь — лучше садить на легких почвах, тогда корнеплоды будут ровными, крупными, сладкими и сочными.

  3. Редька и редис — не боятся весенних заморозков, быстро формируют крупные и сочные корнеплоды.

  4. Рукола, шпинат, салат — листовые культуры, хорошо растущие при весенней прохладе.

  5. Капуста ранних сортов — белокочанная, цветная, брокколи, лучше сеять в конце апреля в открытый грунт.

  6. Лук на сеянку и зелень сеют в открытый грунт, чтобы получить раннюю зелень.

  7. Бобовые культуры — начало апреля для ранних сортов в южных регионах.

Культуры для теплиц

  • Помидоры — можно сеять в теплице или на подоконнике для посадки в открытый грунт в мае.

  • Кабачки, тыквы, огурцы — для высева в теплицах.

Культуры для посадки в открытый грунт

  • Лук репчатый.

  • Чеснок весенний.

  • Пророщенный картофель.

Советы для богатого урожая

  • Прогретая почва. Перед посадкой убедитесь, что почва прогрелась до рекомендованной температуры для конкретной культуры.

  • Глубина для посадки. Следуйте рекомендациям для каждой культуры, чтобы семена прорастали равномерно.

  • Полив и мульчирование помогают поддерживать оптимальную влажность и сохранить тепло.

  • Чередование культур. Планируйте грядки так, чтобы повторный посев культур на одном месте происходило не чаще раза в 2-3 года, это уменьшает риск появления грибковых заболеваний.

