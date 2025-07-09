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Какие культуры могут расти в тени, а которым обязательно нужно солнце: где посадить в саду и на огороде разные растения
С разрастанием деревьев и кустов на участке обычно остается меньше и меньше места и солнечного света для высадки желаемых культур. Однако есть такие растения, которые не только спокойно растут, но даже любят тень или полу тень.
Чтобы подобрать для своего участка идеальные культуры, следует знать, какие растения и где могут расти без проблем.
Солнечные места
Для открытых солнечных участков лучше всего подходят такие культуры: огурцы, томаты, баклажаны, сладкий перец, кукуруза, клубника, арбузы и дыни.
Полу тень
Полу тень — это места, куда солнечный свет может “заглядывать” только в утренние часы, а днем и вечером оно рассеяно. Лучше всего сажать на таком огороде капусту (любую), шпинат, салат, свеклу, мангольд, редис. А если у вас клумба в полу тени, тогда выбирайте астильбу, гортензию, хосту.
Тень
В полностью затененных уголках вашего огорода можно выращивать мелиссу, мяту, щавель, лесную землянику, петрушку.
А на клумбе в тени высаживайте папоротники, хосты, барвинок, валериану. Прекрасно себя чувствуют в тени некоторые ягодные кусты, в частности ежевика и смородина. Кстати теневые участки можно красиво оформить, добавив фуксию, декоративную капусту, бегонию.