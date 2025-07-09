Какие культуры могут расти в тени, а которым обязательно нужно солнце: где посадить в саду и на огороде разные растения

Какие культуры могут расти в тени, а которым обязательно нужно солнце / © Pixabay

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Чтобы подобрать для своего участка идеальные культуры, следует знать, какие растения и где могут расти без проблем.

Солнечные места

Для открытых солнечных участков лучше всего подходят такие культуры: огурцы, томаты, баклажаны, сладкий перец, кукуруза, клубника, арбузы и дыни.

Полу тень

Полу тень — это места, куда солнечный свет может “заглядывать” только в утренние часы, а днем и вечером оно рассеяно. Лучше всего сажать на таком огороде капусту (любую), шпинат, салат, свеклу, мангольд, редис. А если у вас клумба в полу тени, тогда выбирайте астильбу, гортензию, хосту.

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Тень

В полностью затененных уголках вашего огорода можно выращивать мелиссу, мяту, щавель, лесную землянику, петрушку.

А на клумбе в тени высаживайте папоротники, хосты, барвинок, валериану. Прекрасно себя чувствуют в тени некоторые ягодные кусты, в частности ежевика и смородина. Кстати теневые участки можно красиво оформить, добавив фуксию, декоративную капусту, бегонию.