Какие культуры нельзя сажать после лука, потому что урожая не дождетесь: что сеять взамен

Что нельзя сеять после лука / © Pixabay

Многие огородники каждый год повторяют одну и ту же ошибку — сажают культуры на грядках, где раньше рос лук. Кажется, что земля после него чистая и рыхлая, но на самом деле именно здесь остаются возбудители опасных грибковых инфекций и личинки вредителей, которые легко уничтожают молодые растения. Чтобы не потерять урожай, следует знать, какие культуры категорически нельзя сажать после лука.

Что нельзя сеять на участке после лука, потому что урожая не будет

Чеснок. Лук и чеснок принадлежат к одной семье, поэтому они имеют общих вредителей и болезни, в частности луковую муху, пероноспороз и гниль. Если посадить чеснок после лука, он начнет быстро желтеть, гнить и терять свой аромат. Специалисты советуют возвращать эти культуры на одну и ту же грядку не раньше, чем через 4 года.

Порей, шалот и лук-батун. Все разновидности лука истощают почву одинаково. После них земля бедная на азот и калий, поэтому другие луковые культуры не смогут развиваться полноценно. Как следствие, мелкие головки, слабые листья и низкая устойчивость к болезням. Лучше выбрать участок после капусты или томатов, где почва более плодородная.

Картофель и другие пасленовые. Помидоры, баклажаны, перец и картофель очень чувствительны к грибковым инфекциям, остающимся после лука. Споры фузариоза и разной гнили могут сохраняться в земле несколько сезонов. Если посадить пасленовые после лука, риск заражения почти 100%, и даже обработка фунгицидами не спасет ситуацию.

Морковь и свекла. Хотя эти корнеплоды и не родственники лука, они плохо переносят уставшую после него землю. Лук активно вытягивает питательные вещества из верхнего слоя, и моркови со свеклой просто не хватает микроэлементов для роста. Кроме того, остатки эфирных веществ лука в почве могут угнетать прорастание семян и делать корнеплоды мелкими.

Зелень и салатные культуры. Петрушка, укроп, салат и шпинат после лука часто растут слабо и склонны к загниванию корней. В земле остаются микроскопические вредители, атакующие нежные листья. Лучше сажать зелень после зерновых, капустных или бобовых культур, обогащающих почву азотом.

Что лучше сажать после лука

Чтобы почва отдохнула и восстановила баланс питательных веществ, после лука лучше сажать: