Какие культуры нельзя сажать после тыквы: ошибка, из-за которой можно остаться без урожая

Что сажать на месте, где росли тыквы / © Unsplash

Реклама

Осень — время планирования будущего урожая. После уборки тыкв многие хозяева задумываются, что можно посадить на освобожденной грядке. Но не все знают, что тыква истощает землю настолько, что некоторые растения просто не приживаются после нее. Более того, в почве остаются споры грибков и личинки вредителей, которые могут заразить новые культуры. Поэтому перед тем, как планировать посадку овощей, следует знать, какие культуры не стоит выращивать на месте, где росли тыквы. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Какие культуры нельзя сажать на участке после тыквы

Тыквы активно потребляют из почвы азот, калий и фосфор. После них земля становится бедной, а остаточные возбудители болезней могут поразить новые растения.

Не стоит сажать на этом месте:

Реклама

Кабачки, огурцы, дыни, арбузы, патиссоны. Все эти культуры имеют общие вредители и болезни — мучнистую росу, антракноз, бактериоз. Даже после перекопки и внесения удобрений часть патогенов остается в верхних слоях земли.

Растения, требующие много органических веществ. Земля после тыквы не успеет восстановить плодородие, так что такие культуры будут слабыми и дадут минимальный урожай.

Что посадить на месте, где росли тыквы

Чтобы не остаться без урожая, выбирайте культуры с другими потребностями в почве. Они помогут земле отдохнуть и даже улучшат ее структуру.

Бобовые (горох, фасоль, чечевица) — насыщают почву азотом и восстанавливают баланс питательных веществ.

Лук и чеснок — природные антисептики, обеззараживают землю.

Морковь, свекла, редька — не восприимчивы к болезням тыквенных.

Капуста — использует остаточные микроэлементы, не истощая почву.

Когда можно возвращать тыквы на старое место

Оптимальный период для возвращения тыквы — через 3-4 года. За это время почва успевает восстановить запасы питательных веществ, а возбудители заболеваний исчезают естественным путем.