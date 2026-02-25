Какие кустарники стоит посадить в феврале: 9 растений для яркого весеннего сада

Камелия. Фото: Achromatic/CC BY 3.0

Пока почва остается влажной, а морозы не слишком сильные, февраль — подходящий период для высадки декоративных кустарников. Растения, находящиеся в состоянии покоя, успевают укорениться до активного весеннего роста и лучше переносят жару летом. Эксперты по садоводству назвали девять кустарников, которые можно высаживать уже в конце зимы.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Терен

Терен подходит для создания живой изгороди и естественной защиты участка. Растение хорошо растет как на солнце, так и в полутени, неприхотливое к почвам, в том числе бедным или сухим. Весной куст привлекает опылителей, а осенью формирует ягоды.

Камелия

Камелии высаживают в период покоя, чтобы корневая система окрепла до весеннего цветения. Это вечнозеленый кустарник с блестящей листвой и крупными цветами, появляющимися от зимы до весны. Предпочитает полутень, кислую и влажную почву. После цветения нуждается в легкой обрезке.

Форзиция

Форзиция известна яркими желтыми цветами ранней весной. Специалисты советуют выбирать саженцы с открытыми корнями, что уменьшает стресс при пересадке. Растение хорошо чувствует себя на солнце или в полутени, в хорошо дренированной почве. После укоренения является засухоустойчивым.

Гамамелис

Гамамелис цветет зимой желтыми или медными ароматными цветами. Кроме зимнего цветения, отличается яркой осенней окраской листьев. Лучше всего растет в полутени, на кислой, богатой органикой почве.

Филадельфус «Belle Etoile»

Этот листопадный кустарник среднего размера цветет в конце весны и в начале лета душистыми белыми цветами. Хорошо растет на солнце или в полутени, требует влажной, но хорошо дренированной почвы.

Спирея ниппонская «Snowmound»

Спирея ниппонская «Snowmound» образует дугообразные ветви с густыми белыми соцветиями. Подходит для солнечных или полузатененных участков. Не любит глинистые почвы, зато хорошо развивается в других типах при условии достаточного дренажа.

Магония «Soft Caress»

Сорт «Soft Caress» отличается от других магоний отсутствием колючек. В конце лета формирует желтые ароматные цветы, осенью — темные ягоды. Растет на солнце или в полутени, на разных типах почвы.

Можжевельник

Можжевельник можно высаживать с осени до марта при отсутствии сильных морозов и переувлажнения. Нуждается в солнечном или полузатененном месте и хорошо дренированной почве. Перед посадкой специалисты советуют учесть будущий размер растения.

Японский клен

Японские клены выращивают как кустарники или небольшие деревья. Они ценятся за декоративную листву, сохраняющую насыщенный цвет до осени. Лучше всего растут на слегка кислой, хорошо дренированной почве. Сорта с пестрыми листьями лучше размещать в легкой тени.

