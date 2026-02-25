ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Какие кустарники стоит посадить в феврале: 9 растений для яркого весеннего сада

Февраль — благоприятный период для посадки кустарников, пока почва влажная и пригодная для обработки. Специалисты советуют девять сортов, которые уже весной наполнят сад цветами и ароматом.

Камелия. Фото: Achromatic/CC BY 3.0

Камелия. Фото: Achromatic/CC BY 3.0

Пока почва остается влажной, а морозы не слишком сильные, февраль — подходящий период для высадки декоративных кустарников. Растения, находящиеся в состоянии покоя, успевают укорениться до активного весеннего роста и лучше переносят жару летом. Эксперты по садоводству назвали девять кустарников, которые можно высаживать уже в конце зимы.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

  • Терен

Терен подходит для создания живой изгороди и естественной защиты участка. Растение хорошо растет как на солнце, так и в полутени, неприхотливое к почвам, в том числе бедным или сухим. Весной куст привлекает опылителей, а осенью формирует ягоды.

  • Камелия

Камелии высаживают в период покоя, чтобы корневая система окрепла до весеннего цветения. Это вечнозеленый кустарник с блестящей листвой и крупными цветами, появляющимися от зимы до весны. Предпочитает полутень, кислую и влажную почву. После цветения нуждается в легкой обрезке.

  • Форзиция

Форзиция известна яркими желтыми цветами ранней весной. Специалисты советуют выбирать саженцы с открытыми корнями, что уменьшает стресс при пересадке. Растение хорошо чувствует себя на солнце или в полутени, в хорошо дренированной почве. После укоренения является засухоустойчивым.

  • Гамамелис

Гамамелис цветет зимой желтыми или медными ароматными цветами. Кроме зимнего цветения, отличается яркой осенней окраской листьев. Лучше всего растет в полутени, на кислой, богатой органикой почве.

  • Филадельфус «Belle Etoile»

Этот листопадный кустарник среднего размера цветет в конце весны и в начале лета душистыми белыми цветами. Хорошо растет на солнце или в полутени, требует влажной, но хорошо дренированной почвы.

  • Спирея ниппонская «Snowmound»

Спирея ниппонская «Snowmound» образует дугообразные ветви с густыми белыми соцветиями. Подходит для солнечных или полузатененных участков. Не любит глинистые почвы, зато хорошо развивается в других типах при условии достаточного дренажа.

  • Магония «Soft Caress»

Сорт «Soft Caress» отличается от других магоний отсутствием колючек. В конце лета формирует желтые ароматные цветы, осенью — темные ягоды. Растет на солнце или в полутени, на разных типах почвы.

  • Можжевельник

Можжевельник можно высаживать с осени до марта при отсутствии сильных морозов и переувлажнения. Нуждается в солнечном или полузатененном месте и хорошо дренированной почве. Перед посадкой специалисты советуют учесть будущий размер растения.

  • Японский клен

Японские клены выращивают как кустарники или небольшие деревья. Они ценятся за декоративную листву, сохраняющую насыщенный цвет до осени. Лучше всего растут на слегка кислой, хорошо дренированной почве. Сорта с пестрыми листьями лучше размещать в легкой тени.

Напомним, эксперты садоводства и огородничества рассказали, какие именно растения лучше всего подойдут к живой изгороди и почему.

