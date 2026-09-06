Какие кусты нужно обрезать в сентябре, чтобы в следующем сезоне получить втрое больший урожай

Как правильно обрезать ягодные кусты в сентябре / © Freepik

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После завершения ягодного сезона сад не стоит оставлять без внимания. Именно в начале осени некоторым кустам нужна обрезка, которая поможет им избавиться от старых и слабых побегов и направить силы на формирование новых плодовых ветвей. Если сделать все вовремя, в следующем сезоне растения могут дать гораздо больше ягод.

Смородина: убирайте старые ветки

Сентябрь — подходящее время, чтобы внимательно осмотреть кусты черной смородины. В первую очередь вырезают старые, малопродуктивные и поврежденные побеги.

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У черной смородины наиболее продуктивными обычно молодые ветви, тогда как старые постепенно теряют способность давать хороший урожай. Поэтому ежегодное прореживание помогает поддерживать куст в продуктивном состоянии.

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Удалять нужно также ветки, лежащие на земле, растут во внутрь куста или явно повреждены болезнями. Не стоит оставлять большой пенек — срез делают как можно ближе к основанию.

Малина: обрезка зависит от сорта

С малиной все немного посложнее. Если это летняя малина, после завершения плодоношения двухлетние побеги, которые уже дали урожай, вырезают у самой земли. Они в следующем году уже не будут плодоносить.

Молодые однолетние побеги покидают — именно они дадут ягоды в следующем сезоне. Одновременно куст прореживают, убирая слабые и лишние стебли.

А вот с ремонтантной малиной схема зависит от того, планируете ли вы получить один или два урожая. Поэтому обрезать ее под ноль осенью без учета сорта не стоит.

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Крыжовник: не позволяйте кусту загущаться

Крыжовник также требует регулярного прореживания. В сентябре можно удалить старые, сухие, поврежденные и побеги, растущие во внутрь кроны.

Загущенный куст получает меньше света и воздуха, а ягоды внутри него могут быть мельче. Кроме того, избыточная густота создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Особенно ценны молодые сильные побеги, которые растут от основания куста. Но оставлять их все тоже не нужно — лучше сформировать хорошо освещенную, не слишком густую крону.

Красная и белая смородина: не обрезайте по правилам черной

Здесь садоводы часто допускают ошибку. Красная и белая смородина плодоносят иначе чем черная, поэтому их нельзя обрезать по одинаковой схеме.

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У этих культур плодовые образования могут сохраняться на более старых ветвях дольше. Поэтому осенью преимущественно удаляют сухие, больные, поврежденные и побеги, которые сильно загущают куст. Радикально вырезать все старые ветки не стоит.

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