Какие листья лучше для компоста: такое удобрение повысит урожайность почвы в разы

Агрономы говорят, что не все листья можно использовать для приготовления удобрения.

Компост из опавших листьев бесценен для почвы, ведь он содержит много полезных веществ, которые насыщают землю. Опытные огородники рекомендуют обязательно делать компост, ведь такое удобрение содержит кальций, магний и калий, которые необходимы для истощенной почвы. Компост из опавшего листа улучшает структуру земли, делает более рыхлой и водопроницаемой. К тому же это удобрение защищает почву от перемерзания и сохраняет полезную микрофлору. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "На пенсии", какие листья лучше всего подходят для компоста.

Из каких листьев лучше готовить компост: советы экспертов

Агрономы рекомендуют делать удобрение из листьев березы, дуба, клена, ивы, тополя, ясеня, боярышника, грецкого ореха, каштана, бука и плодовых деревьев.

Чтобы приготовить компост, листья рекомендуется измельчить, таким образом, ускорится процесс перепревания. Обычно процесс компостирования длится больше года, за это время листья нужно несколько раз перелопатить. Готовый компост должен быть рыхлым и рассыпчатым.

Эксперты рекомендуют компостировать листья в крупных полиэтиленовых пакетах. Листья должны быть влажными, чтобы хорошо шел процесс перепревания. Мешки с материалом для удобрения нужно завязать и сделать в них отверстия, чтобы в пакеты попадал воздух.

Также удобрение из опавших листьев готовится в компостной куче или яме, туда можно добавить сорняк или солому. Следует помнить, что компост должен быть влажным, но не мокрым, чтобы не началось гниение.

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