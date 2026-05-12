Какие лучшие дни для посадки капусты по лунному календарю: кочаны вырастут большими и крепкими
Многие огородники убеждены, что фазы Луны влияют на движение сока в огородных культурах и развитие корневой системы. Именно поэтому посадка в благоприятные дни помогает получить более крепкие растения и более щедрый урожай.
Опытные огородники хорошо знают: чтобы капуста выросла большой, сочной и плотной, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и выбрать подходящее время для посадки. Многие опытные хозяева ориентируются именно на лунный календарь, ведь считается, что фазы Луны могут влиять на рост и развитие овощей. В мае 2026 года будет несколько особенно благоприятных дней для посадки капусты, когда растения будут быстрее приживаться и формировать прочные кочаны.
Лучшие дни для посадки капусты в мае 2026 года
По лунному календарю наиболее благоприятными днями для посадки капусты в открытую почву в мае 2026 года считаются:
12 мая;
13 мая;
16 мая;
17 мая;
21 мая;
22 мая;
25 мая;
26 мая.
Именно в эти дни растения лучше укореняются, быстрее набирают силу и формируют большие кочаны.
Когда не стоит сажать капусту
Огородники советуют избегать посадки капусты и открытую почву в дни молодой и полной луны. В мае 2026 года нежелательными для огородных работ считаются:
14 мая;
28 мая.
В этот период растения могут хуже приживаться и быть более уязвимыми к болезням.
Что нужно сделать перед посадкой капусты в открытый грунт
Чтобы кочаны выросли крепкими и большими, очень важно правильно подготовить почву. Капуста любит питательную землю и достаточное количество влаги. Перед посадкой рекомендовано:
хорошо разрыхлить землю;
внести перегной или компост;
обильно полить лунки;
не сажать растения слишком густо.
Капуста нуждается в пространстве, поэтому между растениями следует оставлять достаточное расстояние.