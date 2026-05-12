Какие лучшие дни для посадки капусты по лунному календарю: кочаны вырастут большими и крепкими

Когда сажать капусту в мае 2026 года

Опытные огородники хорошо знают: чтобы капуста выросла большой, сочной и плотной, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и выбрать подходящее время для посадки. Многие опытные хозяева ориентируются именно на лунный календарь, ведь считается, что фазы Луны могут влиять на рост и развитие овощей. В мае 2026 года будет несколько особенно благоприятных дней для посадки капусты, когда растения будут быстрее приживаться и формировать прочные кочаны.

Лучшие дни для посадки капусты в мае 2026 года

По лунному календарю наиболее благоприятными днями для посадки капусты в открытую почву в мае 2026 года считаются:

12 мая;

13 мая;

16 мая;

17 мая;

21 мая;

22 мая;

25 мая;

26 мая.

Именно в эти дни растения лучше укореняются, быстрее набирают силу и формируют большие кочаны.

Когда не стоит сажать капусту

Огородники советуют избегать посадки капусты и открытую почву в дни молодой и полной луны. В мае 2026 года нежелательными для огородных работ считаются:

14 мая;

28 мая.

В этот период растения могут хуже приживаться и быть более уязвимыми к болезням.

Что нужно сделать перед посадкой капусты в открытый грунт

Чтобы кочаны выросли крепкими и большими, очень важно правильно подготовить почву. Капуста любит питательную землю и достаточное количество влаги. Перед посадкой рекомендовано:

хорошо разрыхлить землю;

внести перегной или компост;

обильно полить лунки;

не сажать растения слишком густо.

Капуста нуждается в пространстве, поэтому между растениями следует оставлять достаточное расстояние.

