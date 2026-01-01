Какие лучшие многолетники для садовых дорожек и бордюров: их обязательно нужно посадить весной

Какие лучшие цветы для садовых дорожек / © Pexels

Реклама

Оформление садовых дорожек — важная деталь ландшафтного дизайна. Именно бордюрные цветы придают участку опрятный вид, подчеркивают форму дорожек и создают завершенную композицию. Опытные флористы советуют выбирать многолетние растения, которые не нуждаются в ежегодной посадке, легко переносят зиму и сохраняют свой декоративный вид на протяжении всего сезона.

Какие лучшие многолетники для садовых бордюров и дорожек

Лаванда. Это растение ценится не только за нежный фиолетовый цвет, но и за приятный аромат. Оно имеет компактные кустики, долго цветет, устойчиво к резким перепадам температуры и засухе. Лаванда идеально подходит для солнечных дорожек и создает четкую аккуратную линию бордюра. Хоста. Один из лучших вариантов для затененных участков сада. Растение имеет декоративные листья разных оттенков, неприхотливо в уходе, быстро растет. Хоста украшает дорожки даже без цветения, благодаря своей густой зелени. Алисум многолетний. Это низкорослое растение с мелкими ароматными цветами, которое образует плотный цветочный ковер, цветет до глубокой осени, привлекает на сад поле полезных насекомых. Алисум отлично подходит для узких бордюров вдоль тропинок. Гейхера. Флористы ценят гейхеру за яркие листья с необычной окраской. Она сохраняет свою декоративность от весны до самой осени, не боится морозов, не прихотлива и прекрасно приживается даже на обедневшей почве. Гейхера будет придавать цветные акценты вашему саду даже без обильного цветения. Очиток или седум. Идеальный выбор для сухих и солнечных участков. Растение не боится жары, за ним не нужно постоянно ухаживать, хорошо сохраняет форму, поэтому не требует обрезки. Очиток часто используют для создания ровных бордюров вдоль каменных дорожек. Карликовые ирисы придают саду изящества и ярких красок. Ирисы довольно рано зацветают, имеют компактный размер, их не нужно каждый год пересаживать. Эти цветы гармонично сочетаются с другими многолетниками.

Чтобы бордюр выглядел ухоженно и опрятно, флористы советуют сажать растения на одинаковом расстоянии, комбинировать культуры с разной текстурой листьев, регулярно обрезать отцветшие соцветия.