Какие лучшие шапки на зиму для женщин за 50: согревают, омолаживают и подчеркивают красоту

Чтобы головной убор не прибавлял возраста, избегайте слишком плотных и массивных моделей. Выбирайте мягкие линии, натуральные материалы и цвета, подчеркивающие тон кожи и глаз.

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

С наступлением холодов каждая женщина хочет оставаться не только в тепле, но и выглядеть привлекательно. Возраст за пятьдесят — это время, когда стиль становится осознанным, а головной убор может не просто защищать от мороза, но и подчеркивать индивидуальность и природную красоту. Этой зимой дизайнеры предлагают модели, сочетающие комфорт, практичность и утонченность.

Вязаная шапка-бини

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Бини — универсальный вариант, который подходит практически всем. Мягкая пряжа, спокойные оттенки — серый, бежевый, молочный или глубокий бордовый, придают образу теплоты и сдержанного шика. Чтобы выглядеть элегантно, стоит выбирать модели без больших помпонов, с ровной фактурой и качественным составом: шерсть, кашемир и альпака.

Берет

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50

Береты снова на пике популярности. Они отлично сочетаются с пальто, дубленками или элегантными пуховиками. Для женщин за 50 это идеальный выбор, ведь берет смягчает черты лица, придает шарм и легкость. Выбирайте фактурные варианты из шерсти, фетра или вязаных моделей, украшенных небольшим декором, например, брошью или кожаной вставкой.

Шляпа из фетра или шерсти

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Шляпы вернулись в зимнюю моду. Они придают образу изысканности, даже если надеть их с простым пальто.

Женщинам за 50 стоит обратить внимание на модели с мягкими полями или классические в теплых тонах — карамельном, кофейном, глубоком синем. Такой головной убор не только согреет, но и подчеркнет ухоженность и вкус обладательницы.

Тюрбан или повязка

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Если не любите обычные шапки, обратите внимание на тюрбаны или вязаные повязки. Они прекрасно сочетаются с верхней одеждой классического кроя, подчеркивают линии лица и придают общему виду утонченности и женственности. Особенно красивые такие головные уборы в оттенках изумрудного, темного шоколада, сливового и розового.

Меховая шапка или ушанка

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © pixabay.com

Какие лучшие зимние шапки для женщин за 50 / © pixabay.com

Современные модели меховых шапок стали более легкими и лаконичными. Искусственный мех смотрится очень достойно, особенно в пастельных оттенках. Мягкая ушанка или меховая пилотка прекрасно сочетается с пуховиком или пальто в стиле oversize, создавая стильный зимний аутфит без потери комфорта.

