Какие лучшие сорта картофеля: обильно родят, хорошо сохраняются и имеют большие крахмалистые клубни
Эти сорта считаются самыми урожайными, вкусными и лучше сохраняются вплоть до следующего урожая.
Картошка — настоящая королева украинского огорода. Она незаменима в борще, дерунах, пюре или запеканках. Но чтобы урожай радовал не один сезон, важно правильно выбрать сорт, ведь не каждый картофель дает большие клубни, долго хранится и имеет приятную крахмалистую текстуру. Аграрии и опытные огородники поделились своими наблюдениями: вот лучшие сорта картофеля, стабильно дающие щедрый урожай и прекрасно зимующие в погребе.
Славянка
Этот сорт по праву считается одним из самых популярных в Украине.
Урожайность: до 500 центнеров с гектара.
Картофель: крупный, овальный, с розовой кожицей.
Мякоть: желтая, рассыпчатая, не темнеющая после варки.
«Славянка» отлично подходит для пюре, картофеля в мундирах и запекания. Сохраняется без прорастания вплоть до весны.
Беллороза
Этот сорт раннего созревания славится своей неприхотливостью к почве.
Срок созревания: 55-65 дней.
Картофель: крупный, красный, с кремовой мякотью.
Вкус: насыщенный, немного сладковатый, не разваривается.
«Беллароза» — фаворит фермеров, ведь ее можно сажать даже на тяжелых почвах и урожай стабильно высокий ежегодно.
Гала
Сорт немецкой селекции, отлично подходящий для длительного хранения.
Картофель: желтый, ровный, кожура плотная.
Достоинства: не темнеет, устойчива к болезням, обладает приятным ароматом.
«Гала» — универсальный картофель: его варят, жарят, тушат и даже используют в салатах.
Ривьера
Если вы хотите насладиться молодым картофелем уже в начале лета, этот сорт именно для вас.
Созревает: через 45-55 дней после посадки.
Картофель: светло-желтый, средний по размеру, с мягкой кожицей.
Особенность: не требует много полива и быстро восстанавливается после заморозков.
«Ривьера» отлично подходит для тех, кто хочет ранний урожай клубней с насыщенным домашним вкусом.
Тирас
Разработан селекционерами Института картофелеводства НАН Украины.
Урожайность: до 600 ц/га.
Картофель: крупный, желтый, с высоким содержанием крахмала — до 20%.
Устойчивость к фитофторозу и механическим повреждениям.
Этот сорт высоко ценят фермеры, потому что он сочетает урожайность, отличный вкус и способность сохраняться без потерь до самой весны.
Как выбрать сорт под свои нужды
Если вам нужен ранний картофель — сажайте «Белларозу» или «Ривьеру».
Для зимнего хранения лучше всего подходят «Славянка» и «Гала».
Если хотите плотную, крахмалистую текстуру — выбирайте «Тирас» или «Славянку».
Чтобы картофель был вкусным и хорошо родил, не сажайте один и тот же сорт на одном месте два года подряд — чередуйте с зерновыми или бобовыми культурами. Это поможет избежать вредителей и сохранить плодородие почвы.