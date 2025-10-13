Какие лучшие сорта картофеля: обильно родят, хорошо сохраняются и имеют большие крахмалистые клубни

Какие сорта картофеля самые лучшие / © Pixabay

Картошка — настоящая королева украинского огорода. Она незаменима в борще, дерунах, пюре или запеканках. Но чтобы урожай радовал не один сезон, важно правильно выбрать сорт, ведь не каждый картофель дает большие клубни, долго хранится и имеет приятную крахмалистую текстуру. Аграрии и опытные огородники поделились своими наблюдениями: вот лучшие сорта картофеля, стабильно дающие щедрый урожай и прекрасно зимующие в погребе.

Славянка

Этот сорт по праву считается одним из самых популярных в Украине.

Урожайность: до 500 центнеров с гектара.

Картофель: крупный, овальный, с розовой кожицей.

Мякоть: желтая, рассыпчатая, не темнеющая после варки.

«Славянка» отлично подходит для пюре, картофеля в мундирах и запекания. Сохраняется без прорастания вплоть до весны.

Беллороза

Этот сорт раннего созревания славится своей неприхотливостью к почве.

Срок созревания: 55-65 дней.

Картофель: крупный, красный, с кремовой мякотью.

Вкус: насыщенный, немного сладковатый, не разваривается.

«Беллароза» — фаворит фермеров, ведь ее можно сажать даже на тяжелых почвах и урожай стабильно высокий ежегодно.

Гала

Сорт немецкой селекции, отлично подходящий для длительного хранения.

Картофель: желтый, ровный, кожура плотная.

Достоинства: не темнеет, устойчива к болезням, обладает приятным ароматом.

«Гала» — универсальный картофель: его варят, жарят, тушат и даже используют в салатах.

Ривьера

Если вы хотите насладиться молодым картофелем уже в начале лета, этот сорт именно для вас.

Созревает: через 45-55 дней после посадки.

Картофель: светло-желтый, средний по размеру, с мягкой кожицей.

Особенность: не требует много полива и быстро восстанавливается после заморозков.

«Ривьера» отлично подходит для тех, кто хочет ранний урожай клубней с насыщенным домашним вкусом.

Тирас

Разработан селекционерами Института картофелеводства НАН Украины.

Урожайность: до 600 ц/га.

Картофель: крупный, желтый, с высоким содержанием крахмала — до 20%.

Устойчивость к фитофторозу и механическим повреждениям.

Этот сорт высоко ценят фермеры, потому что он сочетает урожайность, отличный вкус и способность сохраняться без потерь до самой весны.

Как выбрать сорт под свои нужды

Если вам нужен ранний картофель — сажайте «Белларозу» или «Ривьеру».

Для зимнего хранения лучше всего подходят «Славянка» и «Гала».

Если хотите плотную, крахмалистую текстуру — выбирайте «Тирас» или «Славянку».

Чтобы картофель был вкусным и хорошо родил, не сажайте один и тот же сорт на одном месте два года подряд — чередуйте с зерновыми или бобовыми культурами. Это поможет избежать вредителей и сохранить плодородие почвы.