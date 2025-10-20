- Дата публикации
Какие лучшие сорта моркови для хранения: не увядают, не гниют и не теряют сока до конца весны
Чтобы морковь оставалась сочной, яркой и твердой до самой весны, выбирайте поздние сорта с плотной мякотью, ведь они лучше всего сохраняются. Такие корнеплоды не только долго лежат, но и не теряют своих полезных свойств и витаминов.
Морковь — одна из самых любимых и распространенных культур на огороде. Она неприхотлива, вкусна и полезна, но часто бывает, что уже через несколько месяцев после сбора урожая корнеплоды начинают увядать или гнить. Чтобы морковь оставалась сочной и жесткой даже весной, важно правильно выбрать сорт. Именно от этого зависит, перезимует ли ваш урожай без потерь. Рассказываем, какие сорта моркови имеют плотную структуру, сладкий вкус и отлично сохраняются до конца весны.
Какие сорта моркови хорошо сохраняются до конца весны: не увядают и не гниют
«Шантан Ред Коред». Этот сорт славится своими крепкими, короткими и толстыми корнеплодами с ярко-оранжевой мякотью. Морковь не трескается, не увядает и хорошо лежит даже до мая. Идеальна для хранения в песке или опилках.
«Нантская-4». Универсальный сорт, часто используемый для детского питания. Благодаря тонкой кожуре и высокому содержанию сахаров, эта морковь долго сохраняет сочность. При правильной вентиляции лежит без потерь до 8 месяцев.
«Витаминная 6». Один из самых популярных сортов среди огородников. Обладает насыщенным ароматом и ярким цветом, а главное — плотной структурой, которая не дает моркови терять влагу. Даже после продолжительного хранения не становится волокнистой.
«Карлена». Длинные ровные корнеплоды этого сорта обладают высокой сахаристостью и не темнеют при длительном хранении. Карлена прекрасно переносит холод и сохраняется до конца весны без признаков гнили.
Как сохранить морковь до весны: советы
Выкапывайте корнеплоды в сухую погоду.
Не мойте морковь перед закладкой, просто отряхните землю.
Храните в песке, опилках или мхе при температуре +1…+3°C.
Проверяйте овощи раз в месяц, чтобы вовремя убрать испорченные.