Какие лучшие сорта моркови для хранения: не увядают, не гниют и не теряют сока до конца весны

Какие сорта моркови хорошо сохраняются / © Pixabay

Морковь — одна из самых любимых и распространенных культур на огороде. Она неприхотлива, вкусна и полезна, но часто бывает, что уже через несколько месяцев после сбора урожая корнеплоды начинают увядать или гнить. Чтобы морковь оставалась сочной и жесткой даже весной, важно правильно выбрать сорт. Именно от этого зависит, перезимует ли ваш урожай без потерь. Рассказываем, какие сорта моркови имеют плотную структуру, сладкий вкус и отлично сохраняются до конца весны.

Какие сорта моркови хорошо сохраняются до конца весны: не увядают и не гниют

«Шантан Ред Коред». Этот сорт славится своими крепкими, короткими и толстыми корнеплодами с ярко-оранжевой мякотью. Морковь не трескается, не увядает и хорошо лежит даже до мая. Идеальна для хранения в песке или опилках.

«Нантская-4». Универсальный сорт, часто используемый для детского питания. Благодаря тонкой кожуре и высокому содержанию сахаров, эта морковь долго сохраняет сочность. При правильной вентиляции лежит без потерь до 8 месяцев.

«Витаминная 6». Один из самых популярных сортов среди огородников. Обладает насыщенным ароматом и ярким цветом, а главное — плотной структурой, которая не дает моркови терять влагу. Даже после продолжительного хранения не становится волокнистой.

«Карлена». Длинные ровные корнеплоды этого сорта обладают высокой сахаристостью и не темнеют при длительном хранении. Карлена прекрасно переносит холод и сохраняется до конца весны без признаков гнили.

Как сохранить морковь до весны: советы