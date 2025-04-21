Какие лучшие сорта огурцов для открытого грунта: обильно плодоносят, вкусные и устойчивы к болезням

Чтобы собрать со своего участка большой урожай огурцов, надо выбрать правильный сорт. Который бы был устойчивым к различным болезням, перепадам температур и хорошо плодоносил. Опытные огородники назвали аж шесть таких сортов, которые надо обязательно посадить в 2025 году на своем огороде.

Миранда. Этот раннеспелый гибрид занимает первое место по своей урожайности. Сорт устойчив к мучнистой росе, не боится резких перепадов температур. Сами огурчики имеют ярко-зеленый цвет, хрустящие, ароматные, очень сочные и вкусные.

Нежинский дар. Этот украинский сорт очень популярен, потому что обильно родит, неприхотлив в уходе, устойчив к болезням и идеально подходит для консервирования. Огурцы очень вкусные, хрустящие и обладают невероятным ароматом. Овощи имеют тонкую кожуру без горечи, во время консервирования не теряют свою хрусткость, поэтому им нет равных.

Криспина. Огурцы идеально подходят для засолки. Сорт неприхотлив в уходе, устойчив к болезням, хорошо переносит засуху и холод. Плоды хрустящие, сочные и вкусные, имеют ярко выраженный аромат.

Родничок F1. Это один из самых популярных гибридов, выведенный молдавскими селекционерами еще полвека назад. Огурцы можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Плоды светло-зеленые, имеют шипы, сладкие по вкусу, ароматные и хрустящие. Поэтому этот считается одним из лучших для консервирования.

Гектор — гибридный и компактный сорт, имеющий хрустящие, сладкие и ароматные плоды. Огурчики имеют нежную кожуру, которая остается хрустящей даже после термической обработки. Сорт не боится болезней и резких перепадов температуры.