Какие лучшие сорта озимого лука: не гниют, не выпускают стрелки и формируют гигантские головки

© Pixabay

Озимый лук — это настоящая находка для огородников. Ведь в конце весны уже можно получить обильный урожай и не ждать осени. Он лучше переносит резкие перепады температур, реже поражается вредителями и не нуждается в сложном уходе. Главное, правильно выбрать сорт.

Какие лучшие сорта озимого лука в Украине

«Штутгартен Ризен». Один из самых популярных сортов среди огородников. Отличается стойкостью к холодам и образует большие, плотные головки массой до 200 г. Обладает приятным остро-сладким вкусом и хорошо сохраняется.

«Сэнси Йеллоу». Сорт японской селекции, прекрасно переносящий морозы. Луковицы округлые, средние по размеру, но очень сочные. Главное преимущество — практически не выпускает стрелок, поэтому урожай всегда стабильно высок.

«Шекспир». Один из самых зимостойких сортов. Луковицы крупные, весом 100-150 г, с плотной чешуей, хорошо защищающей от гниения. Вкус средней остроты подходит и для салатов, и для приготовления блюд.

«Радар». Надежный голландский сорт, отлично зимующий даже в регионах с суровым климатом. Формирует выровненные, округлые головки, отличается высокой урожайностью и стойкостью к болезням.

«Эллан». Ранний сорт, который дает возможность получить зеленые перья уже весной. Луковицы средние по размеру, сочные, со слабо выраженной остротой. Хорошо сохраняется и практически не гниет.

Как правильно сажать и выращивать озимый лук: полезные советы