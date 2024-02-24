Какие макароны покупать в салат или суп, а какие — идеально подходят к мясу: разбираемся

Макароны можно назвать универсальным продуктом на кухне. Но количество их видов может казаться нескончаемым. Какие бывают виды макарон и для чего они используются?

Какие бывают виды макарон

Макароны – общее название для разнообразных видов пасты, которые готовятся из муки и воды. Считается, что в мире существует более 300 вариантов макаронных изделий. Различают их по форме:

лентовидные;

фигурные;

трубчатые;

нитевидные.

Также макароны отличаются по длине. В последнее время очень популярны так называемые безглютеновые варианты, имеющие низкий гликемический индекс. Они не вызывают резкого скачка сахара в крови, а после их употребления долго чувствуешь сытость. Также макароны бывают овощные, рисовые, гречишные, чечевичные.

Какие самые популярные виды макарон и к чему они подходят

Спагетти (Spaghetti)

Спагетти (Spaghetti) / Фото: Unsplash

Классические длинные и тонкие макароны, давно полюбившиеся украинцам. Спагетти достаточно толстые, чтобы их можно было почувствовать в мясном соусе, и достаточно тонкие, чтобы их можно было подавать с легким сливочным соусом или простой заправкой из оливкового масла и чеснока.

Capellini или Angle Hair (волосы ангела)

Capellini или Angle Hair (волосы ангела) / Фото: commons.wikimedia.org

Очень тонкие и длинные макароны, которые чаще всего используют в супах или подают с морепродуктами и легкими сливочными соусами.

Фарфалле (Farfalle)

Фарфалле (Farfalle) / Фото: Unsplash

Имеют форму бабочки или галстука. Чаще их используют для салатов, запеканок. Их также можно подавать с разными соусами. Они бывают большими (фарфелонами) и маленькими (фарфалинами).

Букатини (Bucatini)

Букатини (Bucatini) / Фото: commons.wikimedia.org

Имеют вид длинных полых трубочек, имеющих длину примерно 25-30 см. Готовят их только из муки твердых сортов пшеницы. Свое название эти макароны получили от итальянского слова "bucco", что означает "дыра". Они подходят для запеканок, их можно подавать с разными соусами. А иногда их используют как коктейльные трубочки.

Каннеллони (Cannelloni)

Каннеллони (Cannelloni) / Фото: Pexels

Пустые трубочки для пасты, изготавливаемые из листов макаронных изделий для лазаньи, сворачивая в трубочки. Начинять их можно мясным фаршем, творогом, ветчиной, зеленью и овощами. Затем их обязательно поливают томатным соусом и запекают в духовке.

Диталини (Ditalini)

Диталини (Ditalini) / Фото: commons.wikimedia.org

Очень короткие или средние по размеру трубочки с гладкими сторонами. Отлично подходят для супов, салатов из макарон, отлично сочетаются с любыми густыми соусами.

Феттушини (Fettuccine)

Феттучини (Fettuccine) / Фото: Unsplash

Это особенная яичная паста, которую нарезают длинными и узкими лентами. Часто ее подают со сливочным соусом. Этими макаронами можете смело заменить классические спагетти. Некоторые путают феттучини с лингвини, но последние выглядят плоскими и узкими макаронами, сделанными из муки и воды. Феттушини хотя и плоские, но широкие, и к муке обязательно добавляются яйца, из-за чего они имеют желтоватый цвет.

Фузиллы (Fusilli)

Фузиллы (Fusilli) / Фото: Unsplash

Толстые, длинные макароны, имеющие спиралевидную форму. Могут предоставить неожиданную изюминку любому рецепту. Идеально подходят для густых соусов.

Лозанья (Lasagna)

Лозанья (Lasagna) / Фото: Pexels

Длинная и широкая лапша, подарившая свое название и самому блюду из нее. Лазанья может быть плоской или с фигурными краями.

Лингвини (Linguine)

Лингвини (Linguine) / Фото: commons.wikimedia.org

Плоская и длинная паста. Идеально сочетается со моллюсками и другими морепродуктами (креветки, мидии, кальмары), подается со сливочным или легким томатным соусом.

Макароны (Macaroni)

Макароны (Macaroni) / Фото: Unsplash

Небольшие макаронные изделия трубчатой формы, подходящие для приготовления различных запеканок, так как сливочный соус может с легкостью проникнуть внутрь и сделать блюдо чрезвычайно сочным. Также именно макароны используют для традиционных макарон с творогом.

Орекьетте (Orecchiette)

Орекьетте (Orecchiette) / Фото: Pexels

Небольшие макароны, имеющие форму чаши. В переводе с итальянского их название означает "маленькие ушки". Обычно их сочетают с мясом или овощами.

Орзо (Orzo)

Орзо (Orzo) / Фото: Pexels

Итальянское название этого сорта макарон означает "ячмень" и оно наилучшим образом описывает их внешний вид. Они являются идеальным вариантом для салатов или супов.

Пенне (Penne)

Пенне (Penne) / Фото: Unsplash

Эти макаронные изделия имеют форму трубочки длиной примерно 5 см с косыми краями. Их можно совместить с овощными или мясными соусами, потому что жидкость прекрасно "прилипает" благодаря их особой текстуре.

Равиоли (Ravioli)

Равиоли (Ravioli) / Фото: Unsplash

Маленькие подушечки из теста для макарон, наполненные различной мелкой начинкой: сыром, мясом или овощным пюре. Подаются они с соусами, но можно добавлять и в супы.

Ригатони (Rigatoni)

Ригатони (Rigatoni) / Фото: Unsplash

Большие полые макароны, имеющие желобки. Используются практически в любом блюде: от соусов до запеканок. На итальянском их название можно перевести как "ребристый". Они хорошо сохраняют форму при запекании.

Ротелье (Rotelle)

Ротелье (Rotelle) / Фото: commons.wikimedia.org

Маленькие и круглые макароны, имеющие форму колеса. Их принято использовать для гуляша, блюд с тертым сыром и густыми соусами.

Тортеллини (Tortellini)

Тортеллини (Tortellini) / Фото: Unsplash

Фаршированные кольца макарон, которые можно есть с разными соусами, просто сбрызнуть маслом или положить в суп. Они могут быть разных цветов, когда производители добавляют в муку сок свеклы, моркови или других овощей.

Конкилье или Мушли (Conchiglie)

Конкилье или Мушли (Conchiglie) / Фото: commons.wikimedia.org

Имеют вид ракушек и могут быть разного размера. Большие раковины можно использовать для приготовления с разными начинками, а маленькие подходят для салата, супа или запекания. Обычно их производят из твердых сортов пшеницы и добавляют овощной сок для цвета.

Паппарделле (Pappardelle)

Паппарделле (Pappardelle) / Фото: commons.wikimedia.org

Длинные макароны из муки и яиц, имеющие ширину до 2,5 см. Традиционно их едят с разными мясными соусами.

Стелла (Stelle)

Стелла (Stelle) / Фото: Фото из открытых источников

Небольшие декоративные макароны, имеющие вид звездочек с отверстием в центре. Обычно их добавляют в супы.

Вермишель (Vermicelli)

Вермишель (Vermicelli) / Фото: commons.wikimedia.org

Длинные тонкие макароны, которые должны быть немного толще "волос ангела". Употребляются в блюдах с морепродуктами или супах.

Зити (Ziti)

Зити (Ziti) / Фото: commons.wikimedia.org

Тонкие трубчатые макароны, хорошо удерживающие соусы благодаря своей пустой сердцевине. Их принято использовать в творожных, овощных или мясных запеканках.

Какие макароны самые полезные для здоровья

По данным Национального института здоровья США в 100 г сухих макарон содержится около 70 г углеводов, 7-14 г белков и 1-2 г жиров, а это означает, что они являются отличным источником энергии и растительного белка. Благодаря минералам и витаминам они также снабжают организм ряд полезных веществ.

Лучшими считаются макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы, они имеют повышенный уровень клейковины. Такие изделия могут быть цельнозерновыми и нецельнозерновыми. По рекомендации министерства здравоохранения Канады следует употреблять цельнозерновые макаронные изделия, которые помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II степени.

Однако следует помнить, что любые макароны не являются диетическим продуктом, поэтому их употребление должно быть умеренным. Кроме того, к макаронам часто добавляют соусы и другие продукты, которые могут приводить к лишнему весу.

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