Какие многолетники посадить в тени, они будут расти под деревьями и возле дома (фото)

Многолетники для тени

Тенистые участки под раскидистыми деревьями, вдоль высоких заборов или у северных стен дома часто становятся настоящим вызовом для садовода. Кажется, что в таких местах будет только сырость и мох. Однако существует группа растений, для которых отсутствие прямого солнца не приговор, а идеальное условие для жизни. Эти многолетники не просто выживают в тени, они раскрывают там свою настоящую красоту, требуя при этом минимального ухода.

Какие многолетники посадить в тени

Эти растения являются фундаментом любой тенистой композиции. Они проверены временем и прощают большинство ошибок начинающим.

Хоста – бесспорная королева тени. Она может расти даже в полной тени (например, с северной стороны глухого забора), где другие растения просто извлекаются и гибнут. Ее ценят за разнообразие листьев: от глубокого синего до ярко-салатового.

Хоста

Пушистые соцветия-метелки розового или белого цвета астильбы напоминают легкие облака. В тени, где влага держится дольше, астильба цветет особенно пышно.

Астильба

Бруннера — «незабудка для тени» покрывается мелкими небесными цветами весной, а большие серебристые листья украшают сад до самых холодов.

Бруннера

Листья пурпурного, бронзового или янтарного цвета гейхеры создают яркие пятна на клумбе. Гейхера устойчива к морозам и очень вынослива.

Гейхера

Купена (садовой ландыш) — изящное растение с дугообразными стеблями и белыми колокольчиками. Идеально подходит для создания природного стиля под деревьями.

Купена

Бадан (бергения) — настоящий «спартанец» с большими кожистыми листьями, которые остаются зелеными даже под снегом. Может расти в тени годами, образуя плотный ковер, сквозь который не пробиваются сорняки.

Бадан

Дицентр (разбитое сердце) имеет уникальные цветы в форме сердечек. Во влажных тенистых местах ее нежные резные листья сохраняют свежесть гораздо дольше, чем на солнце.

Дицентра

Папоротник (страусник или щитник) — классика тенистого сада. Ее ажурные вайи создают неповторимый объем и атмосферу дикого леса там, где царит постоянная тень.

Папоротник

Главный секрет успеха этих многолетников — в их биологической выносливости. Они преуспевают во «влажной тени» у фундаментов или в низинах, где другие растения страдают от застоя воды. Даже в «сухой тени» под большими деревьями им достаточно умеренного полива в первый год, чтобы впоследствии радовать вас своей красотой десятилетиями без пересадок.