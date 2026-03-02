Какие морепродукты опасно есть, но их все равно продают в супермаркетах: полный список

Какие морепродукты нельзя есть / © Freepik

Реклама

Морепродукты давно считают полезной альтернативой мясу благодаря высокому содержанию белка, омега-3 и микроэлементов. Но, несмотря на очевидную пользу, не все виды рыбы безопасны. Часть популярных морских продуктов может навредить здоровью или повлечь за собой серьезные экологические проблемы. Специалисты советуют обращать внимание не только на цену или вкус, но и происхождение и способ производства. Именно эти факторы определяют, действительно ли продукт качественный. Об этом пишет ресурс Good Housekeeping.

Креветки из фермерских хозяйств

Популярность креветок растет каждый год, однако именно они чаще других связаны со значительным экологическим воздействием. Во многих странах Азии под создание креветочных ферм вырубают мангровые заросли — природный барьер, защищающий побережье от штормов и эрозии. Такие фермы быстро загрязняются, и производители перемещают их на новые территории, что еще больше вредит природе.

Из-за условий выращивания качество креветок из таких хозяйств может быть сомнительным.

Реклама

Атлантическая треска

Этот вид рыбы когда-то был чрезвычайно распространен, но массовый отлов в прошлом привел к критическому падению ее численности. Хотя промысел частично контролируется, популяция трески до сих пор не вернулась к стабильному уровню. Вид занесен в Красный список МСОП как находящийся под угрозой. Продолжение потребления поддерживает промысел, негативно влияющий на экосистему Атлантического океана.

Черная икра и другие продукты из осетровых

Осетровые рыбы отличаются очень медленным ростом и поздним созреванием, что делает их особенно уязвимыми. Незаконный промысел, разрушение нерестовых мест и высокая ценность черной икры повлекли за собой резкое сокращение их популяций. Поэтому любые продукты из осетровых рыб — один из наименее экологичных вариантов на рынке.

Похожая ситуация наблюдается и среди некоторых видов красной рыбы.

Мексиканский морской окунь

Эта рыба живет очень долго и достигает половой зрелости только спустя десятилетия. Из-за такой биологической особенности любые колебания в вылове сразу отражаются на численности. Перелов приводит к быстрому истощению популяции, а восстановление занимает многие десятилетия. Поэтому специалисты советуют избегать этого вида или покупать только сертифицированную продукцию.

Реклама

Сом из ненадежных ферм

На некоторых иностранных фермах сома выращивают в перегруженных водоемах с низким уровнем контроля. Такая среда иногда подразумевает использование антибиотиков и стимуляторов роста, запрещенных во многих странах. Кроме того, продолжительная транспортировка ухудшает свежесть продукта и повышает риск бактериального загрязнения.

Из-за таких факторов сом из ненадежных хозяйств может представлять опасность.

Хищная рыба с высоким содержанием ртути

У крупных хищников — акул, скатов, морских лисиц и некоторых видов тунца, накапливается значительное количество метилртути. Это токсическое вещество, способное влиять на нервную систему человека, особенно детей и беременных. Чрезмерный лов такой рыбы разрушает пищевую цепь морей и океанов, нарушая баланс экосистем.

Морской окунь сомнительного происхождения

Под названием «морской окунь» часто продаются различные виды рыбы, не все из которых проходят качественный контроль. Эксперты неоднократно фиксировали случаи обнаружения паразитов, химических примесей или несоответствия стандартам сертификации. Поэтому покупать такой продукт без подтвержденного происхождения может быть рискованно.