Лысый мужчина / © pixabay.com

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Лысые мужчины кажутся женщинам более привлекательными, чем те, у кого есть волосы. В частности, потому что лысина у мужчин воспринимается как безопасная форма социального доминирования.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, пишет Mail Online.

В исследовании эксперты опросили 2000 женщин о качествах, которые они считают наиболее привлекательными в мужчинах. Хотя мускулистое тело было самой популярной характеристикой, лысая голова оказалась на втором месте в списке. Это может объяснить популярность таких звезд, как Джейсон Стейтем, Дуейн «Скала» Джонсон и Вин Дизель.

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Представительница платформы Illicit Encounters Джессика Леони, заказавшая это исследование, отметила, что привлекательность — это «вопрос вкуса».

«Лысые мужчины — одни из самых сексуальных, которых только можно представить», — добавила она.

Хотя многие мужчины переживают из-за потери волос, лысина может быть связана с рядом положительных черт. Исследования показали, что лысина у мужчин рассматривается как безопасная форма социального доминирования. Также считается, что лысые мужчины являются более социально зрелыми, умными, образованными и честными по сравнению с теми, у кого полная шевелюра.

Участницы опроса назвали, какие мужские черты привлекают их больше всего:

42% респонденток назвали, что это мускулистое телосложение,

40% — лысая голова,

38% — голубые глаза,

36% — борода,

31% — темные волосы,

30% — вьющиеся волосы.

Другие популярные черты — высокие скулы (26%), светлые волосы (22%), зеленые глаза (21%) и волосатая грудь (18%). В то же время, 10% опрошенных признались, что им нравятся мужчины с татуировками, а 7% — поклонницы пирсинга.

Эти результаты свидетельствуют о том, что вместо расходования миллиардов ежегодно на борьбу с облысением мужчины могут просто принять это и побрить голову.

К слову, ранее сообщалось о том, что больше всего привлекает мужчин в женщинах. Оказалось, что это не внешность и не возраст.