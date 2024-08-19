Какие мужчины по знаку зодиака совсем не умеют любить: с ними не построишь счастливую семью

Рассказываем, какие мужчины по знаку зодиака не признают любви, а серьезные отношения для них – это настоящее бремя.

Козерог

Это определенно самый закрытый и неприступный знак зодиака. Этот мужчина совершенно не способен к проявлениям нежных чувств. Такое впечатление, что его цель – использовать других для собственных нужд. Козероги пытаются взять от жизни все, что приносит им пользу, это касается и людей. Если этому знаку зодиака будет выгодно, он будет дружить, общаться и даже создаст семью.

Скорпион

Представители этого знака зодиака могут быть очень жестокими. Скорпионы – закрытые и сухие, стараются держать всех на расстоянии. А все потому, что этот мужчина сам боится того, что его могут оскорбить или предать, поэтому со своими друзьями и родными может обращаться невыносимо. Скорпион вроде бы сам убивает в себе все проявления заботы и нежности. Если мужчины этого знака зодиака вступают в брак, все равно будут воспринимать семью за необходимую повинность и бремя.

Близнецы

Это крайне непостоянные мужчины, на них вообще нельзя положиться, они ведь могут определяться со своим выбором до конца жизни. И все равно будут неуверены, правильно ли выбрали себе партнера для серьезных отношений. Сегодня Близнецы будут безгранично любить свою вторую половинку, а завтра могут просто разорвать отношения и пойти дальше искать приключений.

Телец

На самом деле Тельцы любят только себя. Эти мужчины привыкли окружать себя хорошими вещами, отдыхать на лучших курортах и есть самую вкусную еду. Если вторая половинка попадет в этот список лучшего, то он будет любить ее, пока она будет доставлять ему удовольствие. Тельцы даже знать не хотят о нежности и романтике, для них любовь – это возможность насладиться отличным сексом.

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