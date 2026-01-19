Какие народные методы обогрева могут стоить жизни: что нельзя использовать для обогрева

Как согреться

В холодное время года, когда из-за постоянных обстрелов и энергетического кризиса украинцы сталкиваются с длительными отключениями электричества, вопрос сохранения тепла становится чрезвычайно острым. Когда температура в квартире опускается до плюс 10 и меньше, люди начинают искать любые способы согреться. Однако спасатели и эксперты по безопасности отмечают, что игнорирование правил эксплуатации нагревательных приборов может привести к невосполнимым трагедиям.

Газовая плита вместо обогревателя как смертельная угроза

Наибольшую опасность для жильцов многоквартирных домов представляет использование газовой плиты не по назначению. Когда конфорки работают часами для обогрева помещения, в воздухе активно сжигается кислород. Кроме того, в процессе горения выделяется угарный газ — коварное токсичное вещество, не имеющее цвета или запаха. Поскольку человек не может ощутить его присутствие, отравление происходит незаметно, что уже неоднократно приводило к летальным исходам в Украине, когда целые семьи погибали в собственных квартирах.

Блогер и военнослужащий Антон Швец отмечает, что нагреваться газом из конфорки смертельно опасно. Если в системе рухнет давление, старые плиты могут погаснуть, и газ быстро заполонит квартиру. Наименьшая искра от электроприбора может привести к взрыву. Газ предназначен исключительно для приготовления пищи или нагрева воды, а при любом запахе газа в подъезде следует мгновенно вызвать аварийные службы.

Генераторы на балконах: опасность на уровне с вражескими дронами

Отдельным критическим фактором риска стало установка генераторов на балконах многоэтажек и использование буржуек в квартирах. Вадим Литвин, глава ассоциации энергоаудиторов, сравнивает эту «тройку» (буржуйка, газовая плита, генератор на балконе) по уровню разрушительного и летального действия с беспилотниками «шахед». По его словам, собственник создает потенциальную опасность не только себе, но и всем соседям.

Согласно правилам ГСЧС, генераторы запрещено использовать на балконах. Их можно устанавливать только на открытом воздухе на расстоянии не менее шести метров от зданий или в технических помещениях с надежной вентиляцией. Игнорирование этих требований заканчивается пожарами и смертельными отравлениями.

Источники открытого огня

Категорически запрещено оставлять без присмотра какие-либо источники открытого огня, например свечи или спиртовые горелки. Даже короткое отсутствие хозяина или сон при зажженной свече может стать причиной пожара. Шторы, постельное белье или одежда рядом с огнем загораются мгновенно.

Относительно разогрева пищи Вадим Литвин отмечает, что китайские газовые баллончики являются своего рода лотереей. Значительно безопаснее использовать сухой спирт, жидкостные спиртовки или химические разогреватели, которые применяются в военных сухпайках. При этом наличие нескольких огнетушителей в квартире становится непременным элементом выживания.

Рекомендации для безопасного обогрева дома

Для того чтобы пребывание дома было безопасным, следует следовать следующим советам:

Используйте только сертифицированные электрообогреватели с функцией автоматического отключения.

Никогда не накрывайте нагревательные приборы и не сушите одежду.

Установите в помещении автономный датчик угарного газа.

Регулярно проветривайте комнату для циркуляции свежего воздуха.

Никогда не оставляйте открытый огонь без присмотра, особенно в ночное время.

Специалисты акцентируют внимание на том, что зимой исправная вентиляция обязательна. Регулярное проветривание дома, несмотря на мороз, необходимо для предотвращения накопления ядовитых газов.

Эксперты призывают готовиться к сбоям заранее: покупать правильные зарядные станции и инверторы, готовить емкости для воды, утеплять трубы в подвалах и уплотнять двери и окна. Знакомство с соседями также помогает быстрее и дешевле реализовать меры безопасности.

Безопасность при обогреве жилья должна быть на первом месте, ведь своевременная подготовка и соблюдение правил — единственный способ избежать трагических последствий.