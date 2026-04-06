ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин

Какие недорогие продукты улучшают настроение и помогают избавиться от тревоги: советы врачей

Чтобы чувствовать себя счастливее, не обязательно искать сложные решения. Достаточно обратить внимание на простые продукты, которые помогают легче справляться со стрессом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что есть, чтобы быть счастливыми

Что есть, чтобы быть счастливыми / © www.freepik.com/free-photo

Эмоциональное состояние зависит не только от событий в жизни, но и от того, что мы едим каждый день. Психотерапевты все чаще обращают внимание на связь между питанием и настроением. Некоторые продукты способны поддерживать работу нервной системы, уменьшать уровень стресса и способствовать выработке «гормонов счастья». И что важно, для этого не нужно тратить много денег на какие-то витамины или препараты.

Какие недорогие продукты улучшают настроение

  1. Овсянка — стабильная энергия и покой. Обычная овсянка — один из лучших продуктов для эмоционального баланса. Она содержит сложные углеводы, помогающие стабилизировать уровень сахара в крови. Благодаря этому уменьшаются резкие перепады настроения, а чувство тревоги становится менее выраженным. Регулярное употребление овсянки дает длительное чувство сытости и внутреннего покоя.

  2. Бананы содержат вещества, способствующие выработке серотонина. Они помогают быстро поднять настроение, особенно в моменты усталости или эмоционального истощения. Кроме того, бананы богаты магнием, который положительно влияет на нервную систему и снимает чувство тревоги.

  3. Яйца — поддержка мозга и концентрации. Яйца содержат холин — вещество, важное для работы мозга. Регулярное употребление этого продукта помогает улучшить концентрацию, снизить усталость и поддержать стабильный эмоциональный фон.

  4. Фасоль и бобовые — защита от стресса. Бобовые культуры — доступный источник белка и витаминов группы B. Они поддерживают нервную систему и помогают организму лучше справляться со стрессом. Также они способствуют продолжительному ощущению сытости, что важно для стабильного настроения.

  5. Семена подсолнечника. Этот простой продукт содержит полезные жиры и микроэлементы, положительно влияющие на психику. Небольшое количество семян ежедневно помогает снизить напряжение и улучшить общее состояние.

  6. Кисломолочные продукты. Кефир или натуральный йогурт поддерживают микрофлору кишечника. А от состояния кишечника напрямую зависит выработка серотонина. Именно поэтому регулярное употребление таких продуктов помогает чувствовать себя более спокойно и уравновешенно.

  7. Черный шоколад. Даже небольшое количество черного шоколада способно улучшить настроение. Он стимулирует выработку эндорфинов и помогает быстро снять эмоциональное напряжение. Главное, соблюдать умеренность.

Дата публикации
Количество просмотров
288
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie