Какие недорогие продукты улучшают настроение и помогают избавиться от тревоги: советы врачей
Чтобы чувствовать себя счастливее, не обязательно искать сложные решения. Достаточно обратить внимание на простые продукты, которые помогают легче справляться со стрессом.
Эмоциональное состояние зависит не только от событий в жизни, но и от того, что мы едим каждый день. Психотерапевты все чаще обращают внимание на связь между питанием и настроением. Некоторые продукты способны поддерживать работу нервной системы, уменьшать уровень стресса и способствовать выработке «гормонов счастья». И что важно, для этого не нужно тратить много денег на какие-то витамины или препараты.
Какие недорогие продукты улучшают настроение
Овсянка — стабильная энергия и покой. Обычная овсянка — один из лучших продуктов для эмоционального баланса. Она содержит сложные углеводы, помогающие стабилизировать уровень сахара в крови. Благодаря этому уменьшаются резкие перепады настроения, а чувство тревоги становится менее выраженным. Регулярное употребление овсянки дает длительное чувство сытости и внутреннего покоя.
Бананы содержат вещества, способствующие выработке серотонина. Они помогают быстро поднять настроение, особенно в моменты усталости или эмоционального истощения. Кроме того, бананы богаты магнием, который положительно влияет на нервную систему и снимает чувство тревоги.
Яйца — поддержка мозга и концентрации. Яйца содержат холин — вещество, важное для работы мозга. Регулярное употребление этого продукта помогает улучшить концентрацию, снизить усталость и поддержать стабильный эмоциональный фон.
Фасоль и бобовые — защита от стресса. Бобовые культуры — доступный источник белка и витаминов группы B. Они поддерживают нервную систему и помогают организму лучше справляться со стрессом. Также они способствуют продолжительному ощущению сытости, что важно для стабильного настроения.
Семена подсолнечника. Этот простой продукт содержит полезные жиры и микроэлементы, положительно влияющие на психику. Небольшое количество семян ежедневно помогает снизить напряжение и улучшить общее состояние.
Кисломолочные продукты. Кефир или натуральный йогурт поддерживают микрофлору кишечника. А от состояния кишечника напрямую зависит выработка серотонина. Именно поэтому регулярное употребление таких продуктов помогает чувствовать себя более спокойно и уравновешенно.
Черный шоколад. Даже небольшое количество черного шоколада способно улучшить настроение. Он стимулирует выработку эндорфинов и помогает быстро снять эмоциональное напряжение. Главное, соблюдать умеренность.