Какие незаметные признаки того, что орхидею нужно немедленно полить, иначе она может погибнуть
Орхидеи — нежные и капризные растения, нуждающиеся во внимательном уходе. Большинство цветоводов ориентируется на расписание поливов, но в реальности все зависит от состояния самого растения.
Если упустить момент, когда орхидея начинает страдать от недостатка влаги, она может быстро потерять листья, бутоны и даже погибнуть. Рассказываем, как понять, что орхидею немедленно нужно полить.
Какие неявные признаки сигнализируют, что орхидее требуется полив, иначе она может погибнуть
Листья теряют свою упругость. Если вы заметили, что листья стали мягкими и немного сморщенными, это первый сигнал того, что растению не хватает влаги. К тому же, оно может слегка пожелтеть и потерять свой яркий зеленый оттенок.
Корни изменили цвет. Здоровые корни орхидеи имеют насыщенный зеленый или светло-зеленый цвет. Когда они становятся серыми, серебристыми или тусклыми, это означает, что растению требуется полив. Удобнее всего наблюдать за корнями, если орхидея растет в прозрачном горшке.
Легкий вес горшка. Возьмите горшок в руки, если он кажется гораздо легче, чем обычно после полива, значит, субстрат высох. Это простой, но действенный способ определить, пора ли дать орхидее воду.
Медленный рост или остановка развития. Если орхидея долго не образует новые листья или корни, причина может быть именно в недостатке влаги.