Какие незаметные признаки того, что орхидею нужно немедленно полить, иначе она может погибнуть

Орхидеи — нежные и капризные растения, нуждающиеся во внимательном уходе. Большинство цветоводов ориентируется на расписание поливов, но в реальности все зависит от состояния самого растения.

Как понять, что орхидею нужно немедленно полить

Как понять, что орхидею нужно немедленно полить / © pixabay.com

Если упустить момент, когда орхидея начинает страдать от недостатка влаги, она может быстро потерять листья, бутоны и даже погибнуть. Рассказываем, как понять, что орхидею немедленно нужно полить.

Какие неявные признаки сигнализируют, что орхидее требуется полив, иначе она может погибнуть

  • Листья теряют свою упругость. Если вы заметили, что листья стали мягкими и немного сморщенными, это первый сигнал того, что растению не хватает влаги. К тому же, оно может слегка пожелтеть и потерять свой яркий зеленый оттенок.

  • Корни изменили цвет. Здоровые корни орхидеи имеют насыщенный зеленый или светло-зеленый цвет. Когда они становятся серыми, серебристыми или тусклыми, это означает, что растению требуется полив. Удобнее всего наблюдать за корнями, если орхидея растет в прозрачном горшке.

  • Легкий вес горшка. Возьмите горшок в руки, если он кажется гораздо легче, чем обычно после полива, значит, субстрат высох. Это простой, но действенный способ определить, пора ли дать орхидее воду.

  • Медленный рост или остановка развития. Если орхидея долго не образует новые листья или корни, причина может быть именно в недостатке влаги.

