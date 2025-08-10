Какие незаметные признаки того, что орхидею нужно немедленно полить, иначе она может погибнуть

Если упустить момент, когда орхидея начинает страдать от недостатка влаги, она может быстро потерять листья, бутоны и даже погибнуть. Рассказываем, как понять, что орхидею немедленно нужно полить.

Листья теряют свою упругость. Если вы заметили, что листья стали мягкими и немного сморщенными, это первый сигнал того, что растению не хватает влаги. К тому же, оно может слегка пожелтеть и потерять свой яркий зеленый оттенок.

Корни изменили цвет. Здоровые корни орхидеи имеют насыщенный зеленый или светло-зеленый цвет. Когда они становятся серыми, серебристыми или тусклыми, это означает, что растению требуется полив. Удобнее всего наблюдать за корнями, если орхидея растет в прозрачном горшке.

Легкий вес горшка. Возьмите горшок в руки, если он кажется гораздо легче, чем обычно после полива, значит, субстрат высох. Это простой, но действенный способ определить, пора ли дать орхидее воду.