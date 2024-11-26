Какие новогодние украшения наиболее опасны для кошек и собак: полный список

Главное украшение Нового года и Рождества – елка, приносит не только радость людям, но и таит множество опасностей для домашних любимцев.

Гирлянды, игрушки, мишура и само новогоднее дерево несут потенциальную угрозу здоровью кошек и собак. Особенно это касается активных и любознательных пушистиков, которые пробуют все новое и незнакомое лапой или языком.

Какие новогодние украшения наиболее опасны для домашних животных

Елка. Хвоя или синтетический материал новогоднего дерева могут попасть в кишечник собаки или кота, тем самым образовав непроходимость. Также могут быть случаи аллергической реакции.

Хвоя или синтетический материал новогоднего дерева могут попасть в кишечник собаки или кота, тем самым образовав непроходимость. Также могут быть случаи аллергической реакции. Елочные игрушки. Здесь опасность таится во всем – форме, размере и материале, из которого изготовлена игрушка. Стекло может разбиться, ткань или пластик легко разгрызается зубами. Поэтому собака может проглотить часть игрушки, а кот порежет лапы острыми стеклянными предметами.

Здесь опасность таится во всем – форме, размере и материале, из которого изготовлена игрушка. Стекло может разбиться, ткань или пластик легко разгрызается зубами. Поэтому собака может проглотить часть игрушки, а кот порежет лапы острыми стеклянными предметами. Мишура. Это, наверное, самая любимая вещь для котиков, но крайне опасная. Кот может попробовать дождик или мишуру на вкус, но выплюнуть украшение уже не сможет, потому что имеет особое строение языка. Дождик изготавливается из тончайшего металла, который попадая в пищеварительные органы животного, легко порежет слизистую или станет причиной непроходимости кишечника. Тогда животное придется везти к ветеринару.

Это, наверное, самая любимая вещь для котиков, но крайне опасная. Кот может попробовать дождик или мишуру на вкус, но выплюнуть украшение уже не сможет, потому что имеет особое строение языка. Дождик изготавливается из тончайшего металла, который попадая в пищеварительные органы животного, легко порежет слизистую или станет причиной непроходимости кишечника. Тогда животное придется везти к ветеринару. Гирлянда. Это украшение опасно не только для кошек и собак, его следует опасаться владельцам всех домашних животных. Если перегрызть проволоку, можно получить поражение током. Поэтому морских свинок, кроликов и хомячков также следует держать подальше от елки с гирляндой. А маленькие украшения из фонариков могут легко попасть в желудок животного, от чего будут очень плохие последствия для его здоровья.

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