Какие новые украинские слова стали самыми популярными во время полномасштабной войны

Во время полномасштабной войны с Россией наш язык обогатился с помощью новых слов и высказываний – достаточно колоритных. Украинцы придумали новые насмешливые прозвища для оккупантов или воздушных тревог, выбрали слова на обозначение героизма ВСУ и определились, как называть российскую политику уничтожения Украины.

Какие новые слова часто употребляют украинцы

Донатить

Едва ли не самое важное новообразование, которое не требует объяснения. Происходит от английского donate (жертвовать) и означает добровольное пожертвование на помощь.

Бавовна

Применяется для обозначения взрывов на территории страны-агрессора или ВОТ Украины.

Мопед

Слово ассоциируется не с видом транспорта, а с российско-иранскими БпЛА "Shahed".

Прилет

Попадание снарядом, ракетой, беспилотником и т.д.

Задвухсотить

Значит "убить оккупанта", то есть сделать его двухсотым (согласно военной терминологии, 200-й означает погибший во время боевых действий).

Орки

Вымышленный вид или раса существ из фантастических, преимущественно фэнтезийных произведений. Обычно изображают как коренастыми варварами со звериными чертами. Описанные Джоном Толкином как злые существа-ордынцы, похожие на людей, но приземистые, с большими клыками, острыми ушами.

Во время российско-украинской войны орками украинцы стали называть российские войска, сравнивая их с "жителями Мордора". В частности, мелитопольцы встретили российских оккупантов словами "Орків геть!"

Украинские СМИ сравнивают российских оккупантов с орками, проводя такие параллели между ними, как дезорганизованность, звериная жестокость и бесчеловечность.

Паляниця

Шиболет, получивший популярность после полномасштабного российского наступления как метод различения россиян и украинцев.

Слово "паляниця" трудно произнести иностранцам, в том числе россиянам. Это связано с фонетическими особенностями русского языка. В украинском языке звук [ц] может произноситься как твердо, так и мягко. В конце слова этот звук всегда произносят мягко или смягченно: заяц, перец, улица, птица, синица. Исключение составляют только отдельные заимствования: дворец, паяц, шприц.

В русском языке звук [ц] всегда тверд: заяц, перец, улица, птица, синица.

Пойти за российским кораблем – значит потерпеть поражение.

Аналоговнет – что-то выдуманное в России.

Чмоня

Высмеивание убогого внешнего облика некоторых российских военных, приехавших воевать с Украиной. Персонаж о котором идет речь — пленный солдат войска РФ Андрей Рязанцев. С помощью только одной фотографии сборный образ московского "Рэмбо" одновременно превратился в "Чмоню".

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