Какие обереги обязательно должны быть у входа в дом, чтобы сохранить в нем изобилие и счастье

Какие обереги надо вешать у входной двери / © www.freepik.com/free-photo

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Согласно народным верованиям, входная дверь — это своеобразный портал, через который в дом могут проникать как светлые, так и темные силы. Именно поэтому очень важно защитить вход в свое жилище с помощью оберегов, привлекающих гармонию, благополучие и счастье в семью. Рассказываем о самых сильных оберегах, которые рекомендовано держать у входной двери или прямо над ней.

Подкова

Подкова, особенно металлическая, издавна считается мощным оберегом, защищающим от всего плохого. Ее подвешивают рожками вверх, чтобы накапливала удачу и деньги, или переворачивают, чтобы выливала негатив. Главное, прикрепить ее именно над дверью, с улицы или в прихожей.

Мешочек с солью

Соль обладает способностью поглощать отрицательную энергию. Маленький льняной или хлопковый мешочек с крупной солью можно повесить рядом с дверью или положить на верхнюю полку в коридоре. Соль следует менять каждые 6 месяцев.

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Веночек из полевых трав и злаков

Такой оберег символизирует семейный уют, богатый урожай и счастье. Самыми сильными считаются веночки, сделанные вручную из пшеницы, мяты, полыни и чабреца. Такой оберег вешают на дверь изнутри, чтобы он «держал» в доме мир и достаток.

Ловцы снов или макраме-обереги

Несмотря на свою современную эстетику, ловец снов или плетеные узоры из ниток — это мощный символ защиты от плохих мыслей и негативных энергий. Его надо вешать над входной дверью или на стене рядом. Такие обереги можно делать из нитей, бисера и перьев.

Зерно и веточка калины

В народной традиции горсть ржи и пшеницы у дверей и веточка калины в вазе символизируют обилие, плодородие и продолжение рода. Их можно красиво оформить в декоративную композицию.

Руна «Одал» или славянские символы

На входной двери можно незаметно нанести карандашом или краской защитный символ. К примеру, руна «Одал» означает дом, семью, наследство. Также хорошо работают славянские символы — Берегиня и Духовное Солнце.

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Зеркальце или маленький оберег на дверной ручке

Маленькое зеркальце, расположенное напротив двери, отражает негативную энергию. А на ручку входной двери можно повесить оберег в виде узелка или символа бесконечности для защиты и благополучия.