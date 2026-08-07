Какие области Украины первыми ощутят последствия глобального потепления: прогноз экспертов

Изменение климата в Украине / © Фото из открытых источников

Реклама

Изменение климата уже давно перестало быть отдаленной угрозой. Украина все чаще сталкивается с рекордными температурами, длительными засухами, сильными ливнями и другими опасными погодными явлениями. Климатологи отмечают: эти процессы будут только усиливаться, а отдельные регионы страны почувствуют их значительно раньше и острее других.

Ученые объясняют, что последствия глобального потепления не будут одинаковыми для всей территории Украины. Географическое расположение, особенности рельефа, наличие больших водоемов и тип климата определяют, какие области первыми столкнутся с новыми климатическими вызовами.

Реклама

Юг Украины будет страдать от жары сильнее всего

Именно южные области считаются наиболее уязвимыми к повышению температуры. Сложнейшая ситуация может сложиться в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Реклама

Здесь уже сегодня летом часто фиксируют температуру свыше +35 °C, а в отдельные дни поверхность грунта и асфальта накаляется до +60 °C и более. По прогнозам климатологов количество таких жарких периодов будет расти, а их продолжительность увеличится.

Вместе с высокими температурами будет расти и риск засухи. Это означает меньшее количество влаги в почве, сокращение урожая и увеличение нагрузки на водные ресурсы.

Центральные области будут чаще страдать от погодных контрастов

Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области постепенно переходят в зону повышенного климатического риска.

Эксперты прогнозируют, что именно здесь все чаще будут чередоваться длительные периоды жары с сильными ливнями. Поэтому могут возникать локальные подтопления, эрозия почв и повреждения сельскохозяйственных угодий.

Реклама

Подобные резкие изменения погоды уже сегодня становятся обычным явлением, а в будущем могут встречаться еще чаще.

Запад Украины столкнется с увеличением количества паводков

Несмотря на то, что западные области традиционно считаются более прохладными, они также не уйдут от последствий изменения климата.

В Карпатском регионе климатологи прогнозируют увеличение сильных осадков. Это означает, что Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут чаще страдать от паводков и селевых потоков.

В то же время зимний снежный покров будет постепенно сокращаться. Поэтому весной реки могут вести себя менее предсказуемо, а сезон полноводия будет смещаться.

Реклама

Север Украины также станет теплее

Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области будут постепенно терять привычный для них прохладный климат.

Специалисты отмечают, что средняя температура здесь будет повышаться. Зимы будут короче, а летние волны жары будут продолжаться дольше.

Для аграриев это означает как новые возможности, так и новые риски. С одной стороны, продлевается вегетационный период отдельных культур, а с другой — увеличивается вероятность недостатка влаги.

Как изменится сельское хозяйство

Именно аграрный сектор одним из первых реагирует на климатические изменения. Ученые прогнозируют, что из-за повышения температуры:

изменятся сроки посевной кампании;

часть традиционных культур постепенно переместится к северу;

возрастет потребность в орошении;

увеличится количество вредителей, которые будут легче переживать теплые зимы;

чаще будут возникать пылевые бури в степных районах.

В то же время, отдельные теплолюбивые культуры могут начать выращивать даже в регионах, где это раньше было почти невозможно.

Почему жара становится все опаснее

Повышение средней температуры означает не только более теплые лета. Климатологи обращают внимание, что наибольшую опасность представляют волны жары, когда несколько дней температура выше +35 °C.

Такие погодные условия особенно опасны для пожилых людей, детей, беременных женщин и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Высокие температуры также увеличивают нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.

Какие еще изменения ожидают Украину

Специалисты прогнозируют, что изменение климата будет проявляться не только в более жарком лете. Ожидается увеличение количества:

сильных гроз;

урагалов;

слив с обилием осадков;

засух;

аномально тёплых зим;

резких температурных перепадов

Именно нестабильность погоды станет одной из главных особенностей будущих десятилетий.

Можно ли подготовиться

Полностью избежать последствий глобального потепления уже невозможно, однако страны могут адаптироваться к новым условиям.

Среди основных мероприятий эксперты называют развитие современных систем орошения, высадку новых лесов, создание зеленых зон в городах, модернизацию инженерной инфраструктуры и более эффективное использование водных ресурсов.

Не менее важной остается борьба с сокращением выбросов парниковых газов, ведь это поможет замедлить темпы глобального потепления.

Новости партнеров