Какие однолетние цветы и когда посеять весной в открытую почву

Какие однолетние цветы и когда посеять весной

Далеко не у всех садоводов есть время и желание выращивать рассаду однолетних цветов, но это не значит, что их нельзя выращивать самостоятельно. Вместо того чтобы покупать довольно дорогую «готовую» рассаду эксперты из садоводства предлагают посеять весной неприхотливые однолетние цветы сразу в почву и наслаждаться цветением летом, осенью. Адаптированные к условиям сада, они потребуют минимального ухода, благодаря пышностью и обильным цветением за внимание.

Какие именно растения подходят для прямого посева в почву весной

Весной в саду можно посеять не только «бабушкины», издавна известные виды, но и десятки оригинальных растений. Сразу в грунт высевают:

Однолетники, не любящие пересадку.

Растения с коротким вегетационным периодом (их можно высевать волнами).

Холодостойкие и неприхотливые виды легко распознаются по способности размножаться самосевом.

Такие культуры выносливы, менее подвержены заболеваниям (в том числе «черной ножке») и чрезвычайно разнообразны.

Наиболее декоративные цветущие однолетние цветы: когда высевать

Если ассортимент однолетних цветов, которые можно выращивать без рассады, кажется слишком однообразным, эти яркие и импозантные модники с радостью изменят ваше отношение к прямому посеву в почву.

Вербена (Verbena) — это душистый вольноопределяющийся с яркими головками соцветий, манящими игрой красок, красотой отдельных цветочков и приятным ароматом. Хотя гибридные сорта садовой вербены иногда теряют свой незабываемый запах ради большей эффектности, они остаются гордыми, веселыми и очень неприхотливыми, прекрасно выглядя как в одиночку, так и в группах. Лучшее время для ее посева является третья декада апреля или первая декада мая.

Годеция (Godetia grandiflora) считается одним из самых букетных однолетников благодаря эффектным махровым цветкам диаметром до 10 см, собранным в кисти на верхушках побегов. Прямые нарядные кустики удивляют своей изысканностью, а разнообразие низких, высоких, бордюрных и рододендроновых сортов позволяет создавать неповторимые композиции. Высевать ее рекомендуют в третьей декаде апреля или первой декаде мая.

Флокс Друммонда (Phlox drummondii) — настоящий бордюрный любимец, совсем не выгорающий на солнце. Его крупные плотные соцветия с розовыми, рябыми или однотонными цветками гармонично сочетаются с густыми ярко-зелеными кустиками, тонкими побегами и ланцетными листьями. Ароматность и вариативность форм лепестков делают его чрезвычайно современным. Время для посева — третья декада апреля.

Арктотис (Arctotis х hybridus) покоряет безупречной красотой своих корзиновых соцветий. Этот мощный вольноопределяющийся с прямыми кустиками, серебряными или темно-изумрудными листьями и огромными корзинами диаметром до 12 см удивляет темным центром и яркой неоновой палитрой. Его обычно высевают в первой декаде мая.

Лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris) стала модной заменой традиционных мальв. Мощные растения с необычными округло-волнистыми листьями очаровывают воронко пазушными цветами, наиболее обильно распускающимися на верхушках побегов. С июля эти нежные гиганты с бело-розово-вишневой палитрой становятся самым ярким украшением миксбордеров. Оптимальное время посева — первая декада мая.

Кларкая хрупкая (Clarkia unguiculata) похожа на нежное цветное марево. Густые кустики с цветными, часто темно-красными побегами и овальными листьями с красными прожилками удивляют пазушными цветками, превращающими растение в воздушное кружево. Ее рекомендуют высевать в первой и второй декадах мая.

Если же и этих звезд маловато, обратите внимание на однолетние эшшольции (Eschscholzia) с их розетками-подушками и ярко-желтыми чашечками цветов, бесчисленные сорта садовых ротиков (Antirrhinum majus) или популярные гибриды петуний. Все они успешно высеваются в почву с конца апреля до конца второй декады мая.

Традиционные однолетние цветы — не значит скучные

Многие виды сезонных растений, которые высеваются весной непосредственно в саду, относятся к наиболее надежным и легко узнаваемым представителям настоящей садовой классики. Однако традиционность совсем не означает однообразие, ведь современная селекция сделала эти цветы еще более привлекательными.

Гвоздика китайская (Dianthus chinensis), хотя и известная садоводам очень давно, благодаря новым сортам вернулась в список самых модных звезд. Ее махровые или простые цветки очаровывают чистотой розовых и красно-пурпурных оттенков, эффектно выделяясь на фоне ярко-зеленых листьев. Лучшее время для ее посева — первая декада мая.

Василек синяя (Cyanus segetum) не зря считается образцом природной красоты. Ее яркие ультрамариновые корзины, украшающие мощные кустики высотой до 60 см, незаменимы для летних букетов. Непрерывное цветение этой культуры продолжается с июня до самой осени, а высевать ее можно с конца апреля до первой половины мая.

Астры китайские или садовые (Callistephus chinensis) способны удивить любого разнообразием своей сортовой палитры. Среди них высокие и карликовые, махровые и чрезвычайно экстравагантные варианты. Они сохраняют волшебную игру белого, розового, сиреневого, красного и синего цвета. Высевают их в период с третьей декады апреля до второй декады мая.

Бархатцы (Tagetes) сегодня представлены сортами на любой вкус: от карликовых бордюрных до настоящих гигантов. Эти цветы могут быть простыми, крупноцветковыми или густомахровыми, напоминая пушистые шарики. Они не теряют своей ароматности, красоты пышной резной зелени и классической желто-горячей и коричневой палитры. В открытую почву их обычно сеют в первой или второй декаде мая.

К этой же группе надежных любимцев относятся воздушная космея (Cosmos) и ослепительные календулы (Calendula officinalis), которые часто удивляют своими махровыми формами. Не менее важными для сада остаются черный тмин-чернушка (Nigella) с хрупкими голубыми цветами, матиола (Matthiola), дающая незабываемые ночные ароматы, и высокие белые свечи резеды белой (Reseda alba). Оптимальное время для их посева — конец апреля или начало мая.

Ковровые и вьющиеся однолетники

Многие однолетние растения при посеве весной в прогретую землю способны образовать яркие подушки и стать отличным заполнителем пробелов в цветнике. Однако мало кто сравнится по эффекту со свеклой. Алиссум морской (Alyssum maritima) — это ароматный однолетник с бело-розово-сиреневой синей палитрой, кажущийся настоящей цветной пеной или невесомыми тучками соцветий. Цветение свеклы длительное и непрерывное, что делает его незаменимым для создания иллюзий и украшения альпийских горок.

Прекрасной альтернативой станут белые или пурпурные плотные подушки однолетних иберисов (Iberis amara, Iberis umbellata). Оба эти растения высевают в первой или второй декаде мая.

Также в первой половине мая можно посеять сразу в почву вьющиеся растения, идеально подходящие для озеленения заборов, сеток, решеток, экранов и стен. Чина душистая, которую часто называют ароматным горошком (Lathyrus odoratus), предлагает все больше интересных двухцветных сортов. Винтовые панычи пурпурные (Ipomoea purpurea) не устают удивлять интенсивностью своих синих, розовых и фиолетовых красок. Всегда выглядит как настоящая звезда и яркая красавица (Tropaeolum) с ее характерными листьями-зонтиками и роскошными оранжевыми и желтыми колокольчиками цветов.