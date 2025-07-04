Какие огурцы категорически не подходят для консервации: они только испортят ваши заготовки на зиму

Рассказываем, какие огурцы не подходят для маринования и соления, на что нужно обратить внимание, прежде чем класть их в банки.

Переросшие и мягкие плоды. Худший вариант — это большие, переросшие огурцы с толстой кожурой и жесткими семенами. Они не только плохо просаливаются, но могут испортить вкус всей заготовки. А мягкие плоды после термической обработки становятся вялыми и невкусными.

Салатные сорта тоже не подходят для консервации. Они имеют гладкую тонкую кожуру, водянистую мякоть и не выдерживают маринования. Такие плоды быстро размягчаются и теряют свою форму, особенно при стерилизации.

Горькие плоды. Если огурцы горькие, не кладите их в банки. Горечь не исчезает в процессе консервирования, а наоборот, распространяется на все плоды и маринад. Такие огурцы могут испортить вкус всей консервации.

Повреждены или подгнившие плоды. Поврежденные огурцы быстро портятся, потому могут вызвать брожение либо помутнение рассола. Для продолжительного хранения нужно брать только целые, плотные и свежие плоды.