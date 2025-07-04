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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
314
Время на прочтение
2 мин

Какие огурцы категорически не подходят для консервации: они только испортят ваши заготовки на зиму

Если хотите, чтобы ваши маринованные огурчики получились хрустящими, ароматными и долго сохранялись, нужно правильно выбирать плоды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие огурцы нельзя консервировать

Какие огурцы нельзя консервировать / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие огурцы не подходят для маринования и соления, на что нужно обратить внимание, прежде чем класть их в банки.

Какие огурцы не подходят для консервации и почему

  1. Переросшие и мягкие плоды. Худший вариант — это большие, переросшие огурцы с толстой кожурой и жесткими семенами. Они не только плохо просаливаются, но могут испортить вкус всей заготовки. А мягкие плоды после термической обработки становятся вялыми и невкусными.

  2. Салатные сорта тоже не подходят для консервации. Они имеют гладкую тонкую кожуру, водянистую мякоть и не выдерживают маринования. Такие плоды быстро размягчаются и теряют свою форму, особенно при стерилизации.

  3. Горькие плоды. Если огурцы горькие, не кладите их в банки. Горечь не исчезает в процессе консервирования, а наоборот, распространяется на все плоды и маринад. Такие огурцы могут испортить вкус всей консервации.

  4. Повреждены или подгнившие плоды. Поврежденные огурцы быстро портятся, потому могут вызвать брожение либо помутнение рассола. Для продолжительного хранения нужно брать только целые, плотные и свежие плоды.

  5. Тепличные огурцы с избытком удобрений. Иногда овощи, выращенные в теплице, накапливают в себе остатки азота и других удобрений. Это отрицательно влияет на вкус и качество консервации. Огурцы могут стать мягкими или даже взорваться в банке.

Какие огурцы лучше выбирать для консервации

  • Небольшие молодые плоды, длиной 6-10 см.

  • Сорта, имеющие шипы или бугорки.

  • Огурцы с темно-зеленой шкуркой и плотной мякотью.

  • Свежие плоды собраны не позднее чем за сутки до консервирования.

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Дата публикации
Количество просмотров
314
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