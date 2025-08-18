Какие опасности таит в себе одежда из секонд-хенда

Приобретенную одежду необходимо очень хорошо продезинфицировать / © Unsplash

Реклама

Современный секонд-хенд — это сертифицированный товар, проходящий дезинфекцию и санитарную обработку. Врачи советуют тщательно стирать и дезинфицировать купленную б/у одежду, а также избегать приобретения определенных категорий вещей.

Об этом пишет издание «На пенсии».

По статистике, около 70% людей в мире имеют хотя бы одну вещь из секонд-хенда. В Украине магазины подержанной одежды существовали и раньше, но особое распространение они получили после экономического спада 2013-2016 годов. В 2017 году наша страна заняла третье место в мире по объему импорта секонд-хенда, уступив только Пакистану и Малайзии.

Реклама

Что нельзя покупать в секонд-хенде

Пуховики и «дутые» пальто. Дело в том, что все товары из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку. В результате чего, например, пуховики могут прийти если не в негодность, то потерять свое первоначальное предназначение. Наполнитель соберется в комки и просто не будет греть.

Спортивная одежда. Чаще всего такая попадает в секонд после активного использования человеком. На ней могут быть стойкие пятна пота и очень растянутые резинки.

Шляпы, кепки и шапки. На внутренней стороне шапки или кепки можно обнаружить желтые пятна и другие следы.

Нижнее белье и носки. Здесь все ясно, редко у кого появится желание носить такие личные вещи.

Реклама

Шлемы. У шлемов и касок есть срок годности и требования к состоянию.

Шерстяные вещи. В результате стирки такая одежда теряет первоначальные свойства.

Дерматологи предупреждают, что примеряя одежду в магазине, люди могут пострадать от аллергии и других заболеваний. В секонде это очень актуально. Подержанная одежда может оставаться зараженной патогенами, которые выживают на тканях месяцами. Часть этих микроорганизмов может оказаться опасной для нового владельца, особенно если он имеет ослабленный иммунитет.

Напомним, в Винницкой области в секонд-хенде женщину укусил клоп, который мог переносить опасную болезнь.