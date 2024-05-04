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Какие ошибки макияжа для век старят женщин после 50 лет

Какие ошибки макияжа для век старят женщин после 50 лет

Макияж после 50

Какие ошибки макияжа век следует избегать женщинам 50 плюс

Макияж может подчеркнуть преимущества женщины, сделать красоту ее лицо еще более выразительной. А может, наоборот, добавить лишние годы

В первую очередь, это касается глаз, правильное применение декоративной косметики, теней для век может сделать взгляд неповторимым. а может, наоборот, сыграть с женщиной злую шутку.

Об ошибках при нанесении теней, которых следует избегать женщинам после 50, рассказала визажистка Кимберли Уэймер.

Ошибки макияжа/ фото TikTok/Кимберли Веймер / ©
Ошибки макияжа/ фото TikTok/Кимберли Веймер
  • Первая ошибка – это нанесение темного цвета на складку век. Особенно в случаях, если у вас глубоко посажены глаза или нависающее веко (что характерно для большинства женщин старшего возраста). Нанесение темного цвета на складку еще больше ее подчеркивает, а цвет все равно не видно. Как отмечает визажист — используйте нейтральные тени. Держите глаза открытыми, нанесите нейтральные тени над складкой.
  • Нанесение подводки от наружного угла глаза к внутреннему. Как утверждает Кимберли Веймер необходимо красить глаз от внутреннего уголка к наружному, растушевывать подводку для мягкого эффекта. Вы можете использовать переходный оттенок, чтобы добавить его к нижней линии ресниц, вместо того, чтобы идти от внешнего угла к внутреннему углу верхней линии ресниц, а затем от внешнего к внутреннему углу нижней линии ресниц. Это просто "закрывает" глаза.
  • Использование мерцающих теней под бровями. "Это вас просто состарит", — считает визажист. Вместо мерцающих теней под бровями она посоветовала использовать матовый цвет. "Вы можете даже добавить немного света во внутренний угол, чтобы увидеть разницу между первым и вторым", — добавила она.

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