Какие ошибки макияжа для век старят женщин после 50 лет

Макияж может подчеркнуть преимущества женщины, сделать красоту ее лицо еще более выразительной. А может, наоборот, добавить лишние годы

В первую очередь, это касается глаз, правильное применение декоративной косметики, теней для век может сделать взгляд неповторимым. а может, наоборот, сыграть с женщиной злую шутку.

Об ошибках при нанесении теней, которых следует избегать женщинам после 50, рассказала визажистка Кимберли Уэймер.

Ошибки макияжа/ фото TikTok/Кимберли Веймер

Первая ошибка – это нанесение темного цвета на складку век. Особенно в случаях, если у вас глубоко посажены глаза или нависающее веко (что характерно для большинства женщин старшего возраста). Нанесение темного цвета на складку еще больше ее подчеркивает, а цвет все равно не видно. Как отмечает визажист — используйте нейтральные тени. Держите глаза открытыми, нанесите нейтральные тени над складкой.

Нанесение подводки от наружного угла глаза к внутреннему. Как утверждает Кимберли Веймер необходимо красить глаз от внутреннего уголка к наружному, растушевывать подводку для мягкого эффекта. Вы можете использовать переходный оттенок, чтобы добавить его к нижней линии ресниц, вместо того, чтобы идти от внешнего угла к внутреннему углу верхней линии ресниц, а затем от внешнего к внутреннему углу нижней линии ресниц. Это просто "закрывает" глаза.

Использование мерцающих теней под бровями. "Это вас просто состарит", — считает визажист. Вместо мерцающих теней под бровями она посоветовала использовать матовый цвет. "Вы можете даже добавить немного света во внутренний угол, чтобы увидеть разницу между первым и вторым", — добавила она.

Читайте также: